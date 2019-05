Lovitura URIASA: Liverpool, fara Salah si Firmino cu Barcelona! Reactia lui Klopp

Liverpool a suferit doua lovituri importante inaintea returului cu Barcelona din semifinalele Champions League.

Lovit la cap in partida cu Newcastle din campionat, Mohamed Salah nu poate fi recuperat la timp si nu va putea sa joace contra Barcelonei, cand Liverpool spera sa intoarca de la 0-3 din tur.

Jurgen Klopp a anuntat ca nu se va baza nici pe Roberto Firmino, un alt atacant important al echipei sale in acest sezon.

"Ambii sunt indisponibili", a anuntat Klopp la conferinta de presa.

"Salah vrea sa joace, dar medicii se opun. Nu are nicio sansa sa intre pe teren maine. Nici Salah si nici Firmino nu se vor afla pe teren. Dar vrem sa castigam oricum. Vom incerca sa castigam meciul si vom da totul sa ajungem in postura de a lupta pana la final. Trebuie sa avem un joc bun si sunt convins ca atmosfera din tribune ne va ajuta", a spus antrenorul german.

Divock Origi va juca in locul lui Salah. Atacantul a marcat golul care o mentine pe Liverpool in lupta pentru titlu in deplasarea la Newcastle.

