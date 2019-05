LIVERPOOL - BARCELONA | "This is Anfield" Statistica infioratoare pentru Barcelona! Performanta fabuloasa pentru echipa lui Jurgen Klopp!

Liverpool si Barcelona se lupta pentru un loc in finala UEFA Champions League.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Barcelona a castigat categoric meciul tur al semifinalei din UEFA Champions League, scor 3-0, si pleaca cu prima sansa pentru calificarea in marea finala.

Chiar daca sansele par mici pentru Liverpool, elevii lui Jurgen Klopp se bazeaza pe factorul terenului propriu. Anfield a reprezentat o fortareata in ultimii ani pentru "cormorani".

"Pasiunea si furia tribunelor, un complex de sentimente amestecate, amplificate si de manifestarile managerului german, creeaza o atmosfera electrica, unica, la fel ca mitica<<The Kop>>", scrie cotidianul Sport.

Liverpool, statistica impresionanta pe Anfield

Statistica in ceea ce priveste meciurile jucate de Liverpool pe teren propriu le da fiori celor de la Barcelona. In acest sezon de UEFA Champions League, trupa lui Klopp a primit un singur gol, in victoria 3-2 cu Paris Saint Germain. Numai Bayern Munchen a plecat neinvinsa, dupa un egal fara goluri. Steaua Rosie Belgrad (4-0), Napoli (1-0) si FC Porto (2-0) au plecat fara gol marcat pe Anfield.

Ultima infrangere suferita de Liverpool pe teren propriu dateaza din 22 octombrie 2014, cand Real Madrid reusea sa se impuna fara probleme, scor 3-0. In acel an, madrilenii au castigat trofeul UEFA Champions League.

Situatia nu este diferita nici in ceea ce priveste meciurile din Premier League. Liverpool are o serie de 39 de jocuri fara infrangere (29 victorii si 10 egaluri). Crystal Palace este ultima formatie care a plecat cu toate cele trei puncte de pe Anfield, dupa 2-1 pe 22 aprilie 2017.