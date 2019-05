Steven Gerrard a rabufnit! "Am fost dezamagit! Este mai rau decat credeam" Care este motivul supararii fostului capitan de la Liverpool!

Gerrard a incheiat primul sezon in Scotia.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Steven Gerrard a scris istorie in tricoul lui Liverpool, iar acum este la inceput de drum in cariera sa de antrenor. Fostul capitan al "cormoranilor" este aproape de incheierea primului sezon ca tehnician pe banca lui Rangers, insa s-a aratat dezamagit de ce a vazut in Scotia.

Fostul mijlocas va termina pe doi campionatul, sub marea rivala Celtic, insa alte aspecte il nemultumesc pe Gerrard. Antrenorul lui Rangers nu intelege lipsa de interes a fanilor scotieni pentru fotbal sau stilul de jochi invechit pe care il practica echipele din Premiership.

"In anumite momente am fost dezamagit urmarind unele jocuri. Stadioanele nu erau pline, iar mingea era foarte mult in aer. Sa fiu sincer, e mai rau decat credeam. Nu critic fotbalul scotian, dar nu da bine cand tribunele sunt goale. Jocurile noastre contra lui Celtic si Aberdeen au fost placute, pentru ca au fost aprige, rapide si intense. Acesta este nivelul pe care vrei sa-l vezi, iar nivell anumitor jucatori a fost la inaltime.

Vreau ca fotbalul din Scotia sa fie pe cat de bun posiibl si nationala sa aiba un manager scotia. Sunt angajat la un club de aici si vreau ca echipa nationala sa fie foarte buna. Poate suna ciudat asta venind de la un englez, dar sunt parte din asta si sunt responsabil sa ajut. Sunt anumite lucruri marunte care pot fi benefice. E ridicol sa intri in direct pe BT Sport sau Sky Sports si camera sa fie pe o tribuna goala. Chiar nu inteleg", a spus Steven Gerrard, conform Sky Sports.