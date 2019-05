Cine va conduce semifinala Liverpool - Barcelona! Veste proasta pentru Jurgen Klopp! Catalanii nu au pierdut cu el la centru!

Liverpool si Barcelona se lupta pentru un loc in finala UEFA Champions League.

Barcelona este cu un pas in marea finala, dupa victoria categorica din meciul tur, scor 3-0. Misiunea celor de la Liverpool este una extrem de dificila, insa vestile proaste nu se opresc aici pentru Jurgen Klopp.

Arbitrul care va conduce partida retur de pe Anfield este turcul Cuneyt Cakir. Cu el la centru, Barcelona este invincibila. Cakir va fi ajutat de tusierii Bahattin Duran si Tarik Ongun, iar asistentii pentru sistemul var sunt germanii Felix Zwayer si Sascha Stegemann.

In acest sezon de UEFA Champions League, Cakir a arbitrat ambele formatii. Turcul a fost la centru in victoria lui Liverpool cu Paris Saint Germain, 3-2, in faza grupelor, in timp ce pe Barcelona a condus-o in meciul tur al optimilor cu Lyon, partida incheiata 0-0.