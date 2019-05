Inca o lovitura pentru Dembele! S-a accidentat din nou si e OUT cu Liverpool! Anunt de ultima ora

Titular cu Celta, Dembele s-a accidentat iar.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

A prins doar 6 minute in teren! Dembele a suferit o leziune musculara la bicepsul piciorului drept. E out pentru returul cu Liverpool din semifinalele Champions League, insa Barcelona n-a anuntat inca ce perioada de absenta il asteapta pe francez.



Dembele abia revenise dupa o luna de absenta. Ousmane s-a accidentat in ianuarie la glezna, apoi la mijlocul lui martie la coapsa.