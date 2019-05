Salah, scos de pe teren pe targa in meciul cu Newcastle! Egipteanul lui Liverpool, in lacrimi dupa o accidentare HORROR!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Mohamed Salah s-a accidentat in minutul 69, dupa ce s-a izbit intr-un duel aerian de portarul lui Newcastle.

Arbitrul a oprit imediat jocul si a permis echipei medicale sa intre pe teren.

Dupa cateva minute de ingrijiri, egipteanul a fost scos pe targa in lacrimi.

Fanii lui Newcastle au impresionat atunci cand Salah a fost scos de pe teren. Acestia s-au ridicat de pe scaune si l-au aplaudat pe starul lui Liverpool.

Intrucat nu se stie cat de grava este accidentarea celui mai important jucator al lui Liverpool, Jurgen Klopp are mari emotii inaintea returului cu Barcelona din UEFA Champions League, cat si inainte de ultima etapa din Premier League.

73' - Origi replaces Salah, who can't continue after a collision with the Newcastle goalkeeper.

[2-2]#NEWLIV