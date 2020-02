Mourinho a OMORAT DEFINITIV magia lui City! Victorie in rezboiul cu PEP: 2-0! City e la 22 de puncte in spatele lui Liverpool

Tottenham a invins-o cu 2-0 pe campioana Premier League.

Jose Mourinho a castigat dupa un an si 8 luni in fata unei echipe antrenate de Pep Guardiola.

Abia transferat de Tottenham cu 30 de milioane de euro de la PSV, Bergwijn a marcat la debut! Olandezul a inscris in minutul 63 pentru 1-0, iar Son Heung-Min a stabilit scorul final, 2-0, in minutul 72.

Cel mai tensionat moment al partidei a avut loc in prima repriza. Arbitrul Mike Dean a fost anuntat de colegii din camera video ca trebuie sa acorde penalty, desi jocul continuase fara sa fie oprit timp de doua minute dupa fault! Dupa ratarea lui Gundogan, Sterling a fost atacat de Lloris, iar VAR a intervenit din nou, insa asistentul virtual a decis continuarea jocului. Momentul i-a provocat o criza de ras a lui Mourinho. Mai multe detalii sunt AICI.

In urma infrangerii suferite de Manchester City, echipa lui Guardiola se afla la 22 de puncte de Liverpool dupa 25 de etape. City nu mai are decat sanse matematice sa-si apere titlul in Premier League.