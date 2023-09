Mai zi ceva! Ce a putut transmite Heung-min Son despre Richarlison

De când a ajuns la Londra, Richarlison nu a reușit să marcheze decât două goluri în eșalonul de top al Angliei pentru noua sa echipă. Atacantul brazilian a marcat cel mai recent în victoria din a cincea etapă a noului sezon cu Sheffield United (2-1), unde a reușit să paseze decisiv și într-o situație.

Heung-min Son a vorbit despre colegul său din linia ofensivă, Richarlison. Sud-coreeanul a subliniat faptul că s-a bucurat mai mult atunci când brazilianul a înscris decât s-ar fi bucurat la un gol înscris de el.

În acest sezon, winger-ul Son are deja trei goluri pentru Spurs. Richarlison a înscris cu Sheffield United din postura de rezervă. Brazilianul a fost introdus pe suprafața terenului în minutul 80, iar 10 minute mai târziu l-a învins pe Federingham.

„Să-l văd pe Richarlison marcând se simte mai bine decât dacă aș înscrie eu! Richarlison a întâmpinat dificultăți încă de săptămâna trecută și m-am gândit să-l ajut.

E aiurea, pentru că dă vina pe el din cauza ghinionului”, a spus Heung-min Son, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, într-o postare de pe rețelele social media.

Heung-Min Son: “Seeing Richarlison score felt better than me scoring!” ⚪️????????

“Richarlison has had difficulties since last week, and I'd been thinking about how I could help him”.

“It was unfortunate that he was blaming himself due to bad luck and other reasons”. pic.twitter.com/zJ9VouAXfo