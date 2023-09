Fotbalistul lui Tottenham a fost surprins recent în timp ce a refuzat amabil să țină telefonul unei fane în mână, transmițându-i acesteia să fie ea cea care face fotografia. Fanii s-au întrebat care este motivul din spatele gestului, iar acum a ieșit la iveală.

Clipul devenit viral, în care Son își prezintă chiar și scuzele față de tânăra fană, a fost explicat. Motivul pentru care Heung-min Son a refuzat să ia telefonul fetei a fost din cauză că acesta era un iPhone, iar el a semnat un contract cu Samsung, compania rivală, prin care nu poate atinge sau folosi produsele „rivalilor”.

Son couldn’t hold a fan’s iPhone because of his contract with Samsung ???? pic.twitter.com/JIthVZJ6Sp