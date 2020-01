OFICIAL | Tottenham a realizat un nou TRANSFER! Ce jucator COLOSAL vine sub comanda lui Mourinho! Anuntul facut de club

Dupa ce ieri au oficializat transferul lui Giovani Lo Celso, trupa lui Mourinho a mai reusit astazi un transfer. L-a adus pe atacantul celor de la PSV Eindhoven, Steven Bergwijn (22 de ani). Acesta a semnat un contract pana in 2025. 30 de milioane de euro a platit Tottenham pentru Bergwijn.

"Suntem incantati sa anuntam transferul lui Steven Bergwijn de la PSV Eindhoven. Steven a semnat un contract valabil pana in 2025", se arata in comunicatul emis de catre cei de la Tottenham.

???? Steven's first day at Hotspur Way!#WelkomBergwijn ⚪️ @eToro pic.twitter.com/Mz0lOaLcmP