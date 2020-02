Faza care face acum inconjurul lumii! NEBUNIA VAR in super derby-ul Tottenham - City! Mourinho s-a TAVALIT de ras in timpul meciului! Ce s-a intamplat depaseste ORICE imaginatie

Campioana a primit penalty dupa 2 minute de la faza petrecuta in careul lui Spurs.

Momente INCREDIBILE in timpul derby-ului. Mike Dean a fost anuntat de colegii din camera VIDEO ca trebuie sa dea penalty, desi jocul fusese reluat de doua minute! N-a fost decat o parte din nebunie! Gundogan a ratat in plina criza de ras a lui Mourinho, mingea a sarit al Sterling, iar englezul a fost atacat de Lloris. VAR a intervenit din nou. Desi City avea motive intemeiate sa primeasca 11 metri, asistentul virtual a hotarat ca jocul trebuie reluat cu posesie pentru Spurs!



Everyone reacting to the last 5 minutes of the Tottenham VS Manchester City game! #VAR #TOTMCI pic.twitter.com/lywMlB0NYb