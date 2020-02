Motivul din spatele noii coafuri a lui Jose Mourinho! De ce s-a ras antrenorul in cap

Jose Mourniho a surprins pe toata lumea cu noul look.

Antrenorul lui Tottenham a fost motiv de gluma pe site-urile de socializare in ultima saptamana, dupa ce a aparut ras in cap. Mourinho a explicat ca a luat aceasta decizie dupa ce a adormit pe scaunul frizerului, iar cand s-a trezit parul lui arata oribil. Asa a ajuns portughezul la decizia de a se rade in cap.

"Uneori imi place sa ma tund mai scurt, asa ca sa simt frigul acum cand e vremea mai rece, dar si ca sa mai schimb ceva. De data aceasta, am adormit pe scaunul frizerului iar cand m-am trezit parul meu arata atat de rau incat i-am zis sa ma tunda numarul 1. Sper acum ca parul sa creasca cat mai repede", a spus Mourinho pentru Sky Sports.

