Liverpool - Manchester City, 21:45 | Klopp e mai bun decat Pep in meciurile directe! Marele absent pentru City

Liverpool si Manchester City se vor intalni pe Anfield Road. In campionat, echipa lui Jurgen Klopp a facut spectacol ultimul meci disputat contra lui City, castigand cu 4-3 la inceputul lui 2018. Meciul s-a jucat tot pe Anfield.

Vestea proasta pentru Pep Guardiola e ca nu se va putea baza la acest meci pe Sergio Aguero, care este inca accidentat, conform spuselor antrenorului la conferinta de presa de dinaintea meciului: "Sergio este mult mai bine, dar medicii au vorbit cu el si le-a spus ca inca are probleme si nu se simte confortabil. Daca va ganditi ca o sa ne aparam 90 de minute si sa jucam pe contra atac, va inselati. Nu se va intampla asta. De ce sa ne schimbam stilul cand am dus-o foarte bine pana acum?", a spus Guardiola.

Cele doua adversare au cel mai bun atac din Premier League si au reusit sa marcheze 163 de goluri in total in Premier League. Jurgen Klopp il domina pe Guardiola in partidele directe, fiind invingator de cinci ori, 3 victorii pe cand era antrenorul Borussiei si 2 de cand este la Liverpool. Pe cealalta parta Guardiola

Echipele probabile



Liverpool: Karius - A. Arnold, Lovren, Van Djik, Roberston - Milner, Henderson, Ox. Chambarlain - Salah, Mane - Firmino

Manchester City: Ederson - Walker, Company, Otamendi, Laporte - Fernandinho, David Silva, De Bruyne - Sterling, Sane - G.Jesus