Il mai stii pe Juan Manuel Pinto, portarul de rezerva al Barcelonei in epoca Guardiola? Schimbare incredibila de cariera, dupa retragere

Juan Manuel Pinto a jucat pentru Barcelona intre 2008 si 2014, fiind rezerva lui Victor Valdes. El a bifat in jur de 50 de meciuri in toate competitiile.

Pinto a aparat poarta Celtei Vigo timp de 10 ani, intre 1998 si 2008, bifand peste 200 de meciuri. In 2008, acesta a fost transferat de Barcelona. Avea deja 32 de ani si a decis sa accepte postul de rezerva al lui Victor Valdes la una dintre cele mai puternice formatii din lume.

Timp de 6 ani, Pinto a facut parte din lotul Barcelonei, aparand poarta echipei in peste 50 de meciuri in toate competitiile. El a decis sa agate ghetele si manusile in cui in 2014, la varsta de 38 de ani.

A devenit muzician full time

Triplu campion al Spaniei, dublu castigator al Cupei Spaniei, dar si al UEFA Champions League si al Supercupei Europei, Juan Manuel Pinto s-a reorientat complet dupa retragerea din fotbal.

Inca din vremea in care activa ca portar, acesta nu s-a sfiit in a-si etala talentul de muzician. La inceputul anilor 2000, el si-a infiintat propriul studio de inregistrari si a inceput sa scoata melodii sub pseudonimul Wahin.

Retragerea din activitatea de fotbalist profesionist i-a adus mult mai mult timp lui Pinto pentru a se dedica muzicii, iar de atunci asta face!

Pinto "Wahin" a aparut in 2017 inclusiv pe Soundtrack-ul oficial al filmului Furios si Iute, pelicula cu incasari colosale in intreaga lume.