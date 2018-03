ALARMA la Manchester City! Preferatul lui Guardiola a REFUZAT oferta clubului! Anuntul facut in aceasta dimineata

Englezii de la Times dezvaluie o problema neasteptata a liderului din Premier League.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Manchester City este foarte aproape de a castiga titlul in acest sezon si este calificata in sferturile Ligii Campionilor acolo unde va juca impotriva celor de la FC Liverpool. In ciuda sezonului extraordinar, lucrurile nu sunt linistite la echipa lui Pep Guardiola.

Conform celor de la Times, atmosfera de la club a devenit tensionata din cauza lui Gabriel Jesus. Acesta a refuzat o oferta de prelungire a contractului cu City! Brazilianul de 20 de ani castiga 65.000 de lire pe saptamana iar noua intelegere i-ar fi marit salariul la 90.000 de lire pe saptamana. Insa reprezentantii lui Gabriel Jesus au solicitat un salariu de peste 100.000 de lire pentru a semna un nou contract - actuala intelegere expira in 2021.

Adus de la Palmeiras in 2017, Gabriel Jesus s-a impus rapid la City, fiind preferat de Guardiola in multe momente in dauna lui Kun Aguero. O accidentare serioasa in acest sezon a dus la un declin pentru Jesus, insa chiar si asa a reusit 11 goluri si 5 assist-uri in 32 de partide.