Guardiola nu voia sa auda asta: Aguero si-a anuntat plecarea de la City! Clubul la care va juca pe final de cariera

Sergio Aguero a confirmat ca va pleca de la Manchester City.



Jucatorul argentinian a declarat ca va pleca din Premier League imediat ce ii va expira contractul cu City. Aguero vrea sa se intoarca la Independiente din 2020. Aguero are 29 de ani in acest moment si vrea sa se retraga de la clubul care l-a lansat in fotbalul mare.



"Contractul meu cu Manchester City va expira in 2020, moment in care ma voi intoarce acasa la Independiente", a declarat Aguero pentru FoxSports.

Aguero a jucat pentru Independiente in perioada 2003-2006, apoi a fost transferat de Atletico Madrid pentru care a evoluat pana in 2011.