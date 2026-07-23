Le Figaro: Zinédine Zidane va fi prezentat marţi în funcţia de selecţioner al Franţei

Campionul mondial din 1998 va deveni succesorul lui Didier Deschamps marţi. O conferinţă de presă este programată la ora 11:00, ora Franţei la Federaţia Franceză de Fotbal, alături de preşedintele Philippe Diallo, la sediul din Paris al federaţiei.

"La finalul şedinţei excepţionale a Comitetului Executiv, care va avea loc în aceeaşi dimineaţă, Philippe Diallo îl va prezenta presei pe viitorul selecţioner al echipei naţionale a Franţei", se arată într-un comunicat.

Zinedine Zidane, selecționerul Franței

Se anunţă o nouă eră în cadrul echipei naţionale a Franţei, după cei 14 ani de mandat ai lui Didier Deschamps. Campionul mondial din 1998 şi 2018 şi-a încheiat mandatul cu un loc 4 la Cupa Mondială din 2026, după două înfrângeri împotriva Spaniei (0-2) şi Angliei (4-6).

Cu un palmares care include un titlu mondial, două finale de Cupă Mondială şi cinci semifinale din ultimele şase turnee majore disputate. La care se adaugă o imagine a echipei naţionale a Franţei îmbunătăţită faţă de 2012, precum şi o performanţă constantă la cel mai înalt nivel.

"Les Bleus" vor reveni în competiţie la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie, cu patru meciuri din Liga Naţiunilor în program: Turcia-Franţa (25 septembrie), Belgia-Franţa (28 septembrie) şi Franţa-Italia (2 octombrie), urmate de Franţa-Belgia (5 octombrie) pe Stade de France.

News.ro