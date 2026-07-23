Le Figaro: Zinédine Zidane va fi prezentat marţi în funcţia de selecţioner al Franţei

Le Figaro: Zinédine Zidane va fi prezentat marţi în funcţia de selecţioner al Franţei Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Zizou revine!

TAGS:
Zinedine ZidaneFranta
Din articol

Fostul internaţional Zinédine Zidane va fi numit selecţioner al echipei naţionale a Franţei marţi, 28 iulie, potrivit Le Figaro.

Campionul mondial din 1998 va deveni succesorul lui Didier Deschamps marţi. O conferinţă de presă este programată la ora 11:00, ora Franţei la Federaţia Franceză de Fotbal, alături de preşedintele Philippe Diallo, la sediul din Paris al federaţiei.

"La finalul şedinţei excepţionale a Comitetului Executiv, care va avea loc în aceeaşi dimineaţă, Philippe Diallo îl va prezenta presei pe viitorul selecţioner al echipei naţionale a Franţei", se arată într-un comunicat.

Zinedine Zidane, selecționerul Franței

Se anunţă o nouă eră în cadrul echipei naţionale a Franţei, după cei 14 ani de mandat ai lui Didier Deschamps. Campionul mondial din 1998 şi 2018 şi-a încheiat mandatul cu un loc 4 la Cupa Mondială din 2026, după două înfrângeri împotriva Spaniei (0-2) şi Angliei (4-6).

Cu un palmares care include un titlu mondial, două finale de Cupă Mondială şi cinci semifinale din ultimele şase turnee majore disputate. La care se adaugă o imagine a echipei naţionale a Franţei îmbunătăţită faţă de 2012, precum şi o performanţă constantă la cel mai înalt nivel.

"Les Bleus" vor reveni în competiţie la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie, cu patru meciuri din Liga Naţiunilor în program: Turcia-Franţa (25 septembrie), Belgia-Franţa (28 septembrie) şi Franţa-Italia (2 octombrie), urmate de Franţa-Belgia (5 octombrie) pe Stade de France.

News.ro

  • Zidane 2024 Imago1050999763
×
Luka Modric, Balon de Aur în 2018 / Foto IMAGO
Zinedine Zidane / Foto: Getty Images.
Zinedine Zidane / Foto IMAGO
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
ULTIMELE STIRI
Mamma mia! Salariul-șoc pe care îl cere Pep Guardiola pentru a prelua naționala Italiei
Mamma mia! Salariul-șoc pe care îl cere Pep Guardiola pentru a prelua naționala Italiei
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
Ultimul transfer al lui Dinamo atrage toate privirile! PATRU galerii foto minunate
Ultimul transfer al lui Dinamo atrage toate privirile! PATRU galerii foto minunate
Liderul Craiovei, arătat cu degetul de Panduru. Mesaj pentru Coelho: "Învață-te minte să nu-l mai chemi!"
Liderul Craiovei, arătat cu degetul de Panduru. Mesaj pentru Coelho: "Învață-te minte să nu-l mai chemi!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Denis Drăguș, OUT! Veste mare pentru FCSB

Denis Drăguș, OUT! Veste mare pentru FCSB

OUT de la FCSB - Auda! Marius Baciu: "Nu se antrenează cu echipa"

OUT de la FCSB - Auda! Marius Baciu: "Nu se antrenează cu echipa"

„Când vom vedea România la Mondiale?“. Bölöni a dat răspunsul fără să stea pe gânduri

„Când vom vedea România la Mondiale?“. Bölöni a dat răspunsul fără să stea pe gânduri

Barcelona dă lovitura! A fost surprins la baza echipei și e așteptat să semneze

Barcelona dă lovitura! A fost surprins la baza echipei și e așteptat să semneze

Iuliu Mureșan și-a dat demisia de la CFR Cluj: ”Am ajuns la capătul puterilor”

Iuliu Mureșan și-a dat demisia de la CFR Cluj: ”Am ajuns la capătul puterilor”

Mihai Stoica dezvăluie că Rapid și U Cluj au vrut ”să fure” jucătorul de la FCSB! Oficialul a anunțat că un transfer a picat

Mihai Stoica dezvăluie că Rapid și U Cluj au vrut ”să fure” jucătorul de la FCSB! Oficialul a anunțat că un transfer a picat



Recomandarile redactiei
Mamma mia! Salariul-șoc pe care îl cere Pep Guardiola pentru a prelua naționala Italiei
Mamma mia! Salariul-șoc pe care îl cere Pep Guardiola pentru a prelua naționala Italiei
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!
Mirel Rădoi, schimbare de look! Cum arată acum antrenorul român al lui Gaziantep
Mirel Rădoi, schimbare de look! Cum arată acum antrenorul român al lui Gaziantep
Analiza lui Ionuț Rada după prima etapă din Superligă: favorita la titlu, revelația și cum vede play-off-ul
Analiza lui Ionuț Rada după prima etapă din Superligă: favorita la titlu, revelația și cum vede play-off-ul
Liderul Craiovei, arătat cu degetul de Panduru. Mesaj pentru Coelho: "Învață-te minte să nu-l mai chemi!"
Liderul Craiovei, arătat cu degetul de Panduru. Mesaj pentru Coelho: "Învață-te minte să nu-l mai chemi!"
Alte subiecte de interes
Zinedine Zidane, din nou în tricoul Real Madrid! Anunțul făcut de "galactici" a explodat pe rețelele sociale
Zinedine Zidane, din nou în tricoul Real Madrid! Anunțul făcut de "galactici" a explodat pe rețelele sociale
"Legendă!" Nadia Comăneci s-a pozat alături de Zinedine Zidane și fotografia a făcut senzație pe rețelele sociale
"Legendă!" Nadia Comăneci s-a pozat alături de Zinedine Zidane și fotografia a făcut senzație pe rețelele sociale
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!