VIDEO Gol cu FCSB, gol acum și cu Universitatea Craiova! Marcatorul lui Levski Sofia este campion al României

Gol cu FCSB, gol acum și cu Universitatea Craiova! Marcatorul lui Levski Sofia este campion al României Liga Campionilor
SPORT.RO
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Oltenii au pierdut prima manșă din turul 2 preliminar Champions League.

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Kristian DimitrovFCSBUniversitatea CraiovaCFR ClujLevski Sofia
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Universitatea Craiova a fost învinsă de Levski Sofia cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Gheorghi Asparuhov'' din Sofia, în prima manşă din turul al doilea preliminar al Champions League.

Campioana Bulgariei s-a impus prin golul marcat de Kristian Dimitrov (8), la capătul unui meci care se putea încheia cu un scor mai mare în favoarea gazdelor, dar şi cu un egal.

Levski a marcat în minutul 8, prin fundaşul Dimitrov, care a reluat cu capul din 6 metri, de lângă Baiaram, centrarea lui Serginho.

Kristian Dimitrov, acum căpitan la Levski, a câștigat titlul cu CFR Cluj, echipă pentru care a jucat un singur meci

Kristian Dimitrov (29 de ani), care este și căpitanul lui Levski Sofia, a evoluat pentru o scurtă perioadă în România.

Bulgarul a jucat un singur meci oficial la CFR Cluj, în care a și înscris, un 1-3 cu FCSB din play-off-ul primei ligi în sezonul 2021-2022, ultimul în care ardelenii au câștigat titlul de campioni ai României.

Levski Sofia - Universitatea Craiova 1-0

A marcat: Kristian Dimitrov (8).

Sofia, Stadion ''Gheorghi Asparuhov''

Liga Campionilor - turul II preliminar (prima manşă)

Au evoluat echipele:

Levski Sofia: 92. Svetoslav Vuţov - 21. Aldair Neves, 50. Kristian Dimitrov (căpitan), 31. Nikola Serafimov, 3. Maicon - 47. Akram Bouras, 35. Serginho (22. Mazire Soula, 89), 19. El Mehdi El Moubarik (18. Gasper Trdin, 46), 7. Reinaldo (28. Stivan Stoianciov, 90) - 17. Everton Bala (27. David Kusso, 79) - 11. Armstrong Oko-Flex (20. Alex Centelles, 64).

Antrenor: Julio Velazquez.

Rezerve neutilizate: 1. Ognian Vladimirov, 78. Martin Lukov - 77. Adrian Raicev.

Universitatea Craiova: 21. Laurenţiu Popescu - 3. Oleksandr Romanciuk, 28. Adrian Rus, 6. Vladimir Screciu - 17. Carlos Mora, 20. Alexandru Cicâldău (8. Tudor Băluţă, 75), 5. Anzor Mekvabişvili, 11. Nicuşor Bancu (căpitan) - 12. Monday Etim (23. Samuel Teles, 80), 22. Simon Elisor (7. Steven Nsimba, 61), 10. Ştefan Baiaram (19. Heriberto Tavares, 75).

Antrenor: Filipe Coelho.

Rezerve neutilizate: 1. Alexandru Maxim, 90. Răzvan Sava - 4. Alexandru Creţu, 15. Juraj Badelj, 18. Mihnea Rădulescu, 24. Nikola Stevanovic, 29. Luca Băsceanu, 30. David Matei, 31. Ronaldo Webster.

Arbitru: Adam Ladebaeck

Ce urmează pentru Craiova

Manşa secundă va avea loc la Craiova, pe 29 iulie.

Câştigătoarea acestei duble va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre Omonia Nicosia şi Kairat Almaty (1-0 în prima manşă), iar învinsa va juca în turul al treilea preliminar al Europa League cu învinsa dintre echipa azeră Sabah FC şi formaţia finlandeză KuPS Kuopio (1-0 în prima manşă).

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