Universitatea Craiova a fost învinsă de Levski Sofia cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Gheorghi Asparuhov'' din Sofia, în prima manşă din turul al doilea preliminar al Champions League.

Campioana Bulgariei s-a impus prin golul marcat de Kristian Dimitrov (8), la capătul unui meci care se putea încheia cu un scor mai mare în favoarea gazdelor, dar şi cu un egal.

Levski a marcat în minutul 8, prin fundaşul Dimitrov, care a reluat cu capul din 6 metri, de lângă Baiaram, centrarea lui Serginho.