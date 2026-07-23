Cei care nu au răbdare să urmărească povestea pot vedea întreaga miniserie, formată din șase episoade, exclusiv pe VOYO. Cu o distribuție internațională impresionantă, decoruri spectaculoase și o poveste inspirată dintr-o legendă reală, EL TURCO îmbină istoria, acțiunea, aventura și romantismul într-o producție cinematografică de anvergură.

În rolul principal îl regăsim pe Can Yaman, unul dintre cei mai apreciați actori turci la nivel internațional. Acesta îl interpretează pe Balaban Aga, un ienicer otoman rănit în timpul Bătăliei de la Viena din 1683. După ce reușește să scape dintr-o condamnare la moarte, Balaban ajunge într-un sat izolat din Alpii italieni, Moena, unde este salvat de localnici.

Curând, descoperă că oamenii trăiesc sub povara taxelor impuse de un nobil habsburgic și devine liderul unei revolte pentru libertate, transformându-se într-un adevărat simbol al speranței. Alături de Can Yaman, distribuția reunește actori din nouă țări, printre care Will Kemp, Greta Ferro, Sai Bennet, Kieran O'Reilly, Veronica Ferres, Magnus Samuelsson, Haluk Piyes, Nigel Pilkington, David Nykl, Slavko Sobin și Madalena Aragão, transformând EL TURCO într-o producție cu adevărat internațională.

Serialul poartă semnătura Ay Yapım, unul dintre cele mai prestigioase studiouri de producție din Turcia, cunoscut pentru titluri de succes la nivel mondial. Regia este semnată de Uluç Bayraktar, iar scenariul este scris de Kerem Deren și Çişil Hazal Tenim.

Filmările s-au desfășurat timp de trei luni la celebrele Korda Studios din Ungaria, iar echipa de producție reunește unele dintre cele mai importante nume din industria cinematografică internațională. Decorurile spectaculoase sunt realizate de Domenico Sica, laureat al premiilor Emmy, costumele sunt create de Carlo Poggioli, câștigător BAFTA, iar scenele de acțiune sunt coordonate de Levente Lezsàk, cunoscut pentru proiecte precum The Last Kingdom și The Witcher. Din echipă mai fac parte specialiști care au lucrat la producții precum Game of Thrones, Moon Knight, No Time to Die, Rome sau The New Pope.

Cu o producție la standarde cinematografice, o distribuție de excepție și o poveste despre curaj, sacrificiu și libertate, EL TURCO promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase seriale istorice ale anului. EL TURCO poate fi urmărit în fiecare vineri, de la ora 23:30, la PRO TV, iar toate cele șase episoade sunt disponibile chiar acum, integral, pe VOYO.