Ce antrenor mare al Europei este in discutii pentru preluarea lui Sahtior! Ar fi un adevarat soc pentru rivalii de la Dinamo Kiev

Sahtior se afla pe locul 2 in actualul sezon, la 4 puncte de liderul Dinamo Kiev.

Sahtior e aproape sa piarda primul titlu dupa 4 ani in care a dominat campionatul Ucrainei, iar Rinat Ahmetov e hotarat sa aduca un nume mare pe banca echipei la finalul sezonului. Conform zvonurilor din presa ucraineana, Massimiliano Allgri este principalul nume vizat de miliardarul care o patroneaza pe Sahtior.



Italianul este unul din cele mai doriti antrenori din Europa, insa a ramas fara angajament dupa despartirea de Juventus de la jumatatea lui 2019. S-a vorbit de oferte de la Manchester United, PSG, Inter si chiar de o revenire la Juventus, insa nici una din propunerile pe care le-a avut nu l-au facut pe Allegri sa accepte din nou sa revina pe banca tehnica. Totusi, Sahtior ar putea reprezenta o provocare pentru tehnician, mai ales in conditiile in care nu au lipsit niciodata investiile patronului Ahmetov, iar echipa a fost mereu prezenta in fazele eliminatorii ale competitiilor europene.

Actualul antrenor al echipei, Luis Castro, este constestat de fani din cauza rezultatelor mai putin bune din sezonul actual, iar o eventuala demitere ar acestuia este din ce in ce mai posibila, mai ales in eventualitatea pierderii titlului in fata lui Mircea Lucescu, fostul antrenor al lui Sahtior.