Keylor Navas semnează! Acord total pentru transfer

Fostul portar de la Real Madrid este, în prezent, liber de contract după ce s-a despărțit de PSG, acolo unde nu a primit foarte multe șanse în ultimele sezoane.

Aflat pe final de carieră, Navas și-a dorit o echipă la care să poată prinde mai multe minute, iar acum a ajuns la un acord cu italienii de la Monza, scrie jurnalistul Fabrizio Romano pe pagina sa de Twitter.

În cursul acestei săptămâni, experimentatul portar costarican va efectua vizita medicală și, dacă nu apare nimic neprevăzut, atunci transferul va fi anunțat oficial.

???????????? Keylor Navas to Monza, here we go! Deal in place for Costa Rica GK to join Italian side as free agent.

After leaving PSG, Navas accepts Monza proposal and he’s travelling this week for medical tests.

Deal off for Pierluigi Gollini as Monza will sign Keylor. pic.twitter.com/S4KAAvnBSb