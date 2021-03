Asa ceva nu s-a mai intalnit in fotbal! Ce au facut fanii lui PSG inainte de returul cu Barcelona! De ce a fost chemata Politia

Fanii lui PSG nu s-au putut abtine si au urmat modelul suporterilor turci, care inainte de meciurile de Champions League se strang in jurul hotelului unde sunt cazati adversarii echipei favorite si produc un adevarat show pirotehnic, menit sa le deranjeze odhina rivalilor.

Insa, un fan a gandit si mai departe, si a inchiriat o camera la hotelul unde erau cazati jucatorii Barcelonei, iar in pragul diminetii, in jurul orei 5, a declansat alarma de incendiu a ansamblului, iar toti jucatorii au fost treziti si deranjati de aceasta "farsa" a suporterului. Acesta a fost dus la politie, unde nu a fost anuntat inca in mod oficial ce masuri s-au luat impotriva sa.

Catalanii spera sa reuseasca o noua "remontada" dupa cea din 2017, cand i-au batut pe cei de la PSG cu 6-1, si au intors deficitul din partida tur, unde pierdusera cu 4-0. Totusi, misiunea va fi cu atat mai dificula deoarece acum trebuie sa intoarca rezultatul in deplasare, iar puterea echipei catalene nu mai este la fel de mare, cel putin asa apreciaza presa din Franta.

Breaking | A PSG fan rented a hotel room where the Barcelona squad was staying last night & after fireworks were set off by other PSG fans at 04:00 in an attempt to disrupt their sleep, he set off the hotel fire alarm at 05:00. He was taken to the local police station. (RMC)