Gareth Bale, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria recentă a celor de la Real Madrid, i-a criticat public pe Kylian Mbappe și Vinicius Junior pentru prestația lor din eșecul administrat de Liverpool (0-1) pe Anfield, marți seară.

Autorul unei „duble” în finala Ligii Campionilor din 2018, Real Madrid - Liverpool 3-1, nu i-a menajat deloc pe cei doi fotbaliști. Bale s-a arătat dezamăgit de faptul că Mbappe și Vinicius nu au produs magia specifică unor jucători care îmbracă tricoul alb.

„Cred că a fost vorba despre scânteia despre care vorbeam eu și Henry. Faptul că nu i-am văzut pe Mbappe și Vinicius în ultima treime făcând puțină magie și readucând Madridul în joc. A fost un pic dezamăgitor că în acea ultimă treime nu a existat cu adevărat genul de calitate pe care o aștepți de la jucătorii lui Real Madrid.

E frustrant! Cred că se complică prea mult lucrurile. Uneori trebuie doar să încerce să-l testeze pe fundaș. Sunt evident mai rapizi decât oricine altcineva de pe teren. Dar cred că poate nu o fac pentru că nu mai este nimeni altcineva în careu care așteaptă centrările. Poate că au nevoie de acel număr de referință nouă” - au fost cuvintele lui Gareth Bale la adresa vedetelor madrilenilor, la CBS Sports, citate de Marca.

Thierry Henry, critic la adresa lui Vinicius

La rândul său, Thierry Henry s-a arătat contrariat de evoluția „șeptarului” brazilian Vinicius și, în special, de felul în care a gestionat anumite momente ale jocului.

„Nu înțeleg. Trebuie să joci cu ce ai în față, trebuie să joci momentul. Și chiar dacă nu este nimeni în careu, măcar echipa adversă s-a retras 30 de metri și atunci poți da mingea mijlocașului tău, care ar putea avea un șut din afara careului. Dar nu știu. Uneori oamenii încearcă să fie inteligenți când nu este nevoie.

Ai o oportunitate la început. De exemplu, Vinicius l-a avut pe Conor Bradley în primele cinci sau șapte minute, apoi l-a lăsat să respire. De ce îl lași să respire? Continui să încerci până primește un cartonaș galben și apoi nu se mai poate apăra la fel, dar asta nu s-a întâmplat.

Vinicius a primit mingea într-un unu la unu după o luptă bună în primele cinci minute împotriva lui Conor Bradley și a pasat-o înapoi fundașului stânga pentru a o primi din nou... și acum era un unu contra trei. Apoi a atacat singur împotriva celor trei și m-am gândit, stai, fă calculele.

Ai avut un unu la unu, încearcă să vezi ce poți face cu asta. De ce muți mingea înapoi ca să se întoarcă la tine și să poți juca un unu la trei? Pur și simplu nu înțeleg uneori”, a transmis francezul, potrivit sursei menționate.

