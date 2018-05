VIDEO | CE GOOOOL! Executia lui Bale l-a facut pe Zidane sa roseasca pe banca: golul lui Zizou cu Leverkusen pare o joaca de copii pe langa GOLUL EPOCAL al lui Bale

Real Madrid - Liverpool este finala care va ramane in memoria fanilor pentru doua momente: gafa incredibila a lui Karius si golul genial al lui Bale.

Gareth Bale a readus-o pe Real Madrid in avantaj in finala de la Kiev dupa o executie magnifica. O centrare aparent ratata a lui Marcelo din partea stanga a fost transformata de Bale in cea mai frumoasa faza a ultimelor finale de UEFA Champions League.



Bale a reluat spectaculos din "foarfeca", in vinclu, si l-a facut pe Zidane sa roseasca pe banca. Antrenorul de acum al Realului reusea in 2001, in finala cu Leverkusen, o executie care a rulat ani la rand pe genericele de prezentare ale UEFA.