El a trebuit să fie operat la tendonul lui Achile al piciorului stâng şi acum trebuie să respecte o perioadă lungă de repaus.

Ter Stegen a fost operat: ”O accidentare tragică”

O lovitură dură pentru portarul de 33 de ani, care a rămas în umbra lui Manuel Neuer în toţi aceşti ani în echipa naţională.

„Sunt trei elemente de luat în considerare în ceea ce priveşte postul de portar”, a reacţionat selecţionerul său, Julien Nagelsmann, la tragerea la sorţi a Ligii Naţiunilor, la Bruxelles.

În primul rând, este vorba de „această accidentare tragică, pentru care îmi pare nespus de rău”. Din respect pentru portarul său, el „nu va închide niciodată complet uşa, pentru că este rândul lui.

Dar trebuie să fie o decizie înţeleaptă pentru el şi pentru noi. În prezent, situaţia nu este favorabilă”, a afirmat antrenorul, scrie News.ro.