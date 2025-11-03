Liverpool o întâlnește pe Real Madrid, care e într-o formă foarte bună în clipa de față, în timp ce ”cormoranii” nu traversează cea mai bună perioadă.



Arne Slot a dezvăluit ce o să-i facă lui Trent Alexander-Arnold la Liverpool - Real Madrid: ”Atât pot să vă spun”



La conferința de presă premergătoare, Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, a fost întrebat despre Trent Alexander-Arnold, cel care a plecat de pe Anfield în iunie și a semnat cu Real Madrid.



Slot a dezvăluit că îl va lua în brațe pe Arnold, despre care a spus și că a trăit clipe fantastice alături de el în primul său sezon la Liverpool, când a câștigat și titlul.



”Pot doar să vă spun ce fel de primire va avea din partea mea. Am doar amintiri plăcute despre el, atât ca jucător, cât și ca om. Am amintiri pozitive din perioada în care am lucrat împreună și amintiri la fel de bune din momentele în care îl urmăream la televizor.



Îmi amintesc de atâtea clipe fantastice când purta tricoul lui Liverpool. Va primi o primire călduroasă din partea mea. Să vedem dacă va intra pe teren și apoi cum vor reacționa fanii.



Nu am nicio idee, dar din partea mea sigur va avea o primire călduroasă. Mesaje? N-am primit prea multe, dar îl voi vedea mâine”, a spus Arne Slot, citat de TuttoMercatoWeb.

