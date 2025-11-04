În minutul 33, Istvan Kovacs a fluierat un henț petrecut în afara careului al lui Aurelien Tchouameni, însă centralul român a fost chemat la monitor, după ce faza a fost revăzută în camera VAR.

Verdictul lui Iturralde Gonzalez după decizia controversată a lui Istvan Kovacs

Reluările au arătat că faza s-a petrecut chiar la marginea careului, iar toată lumea se aștepta ca Istvan Kovacs să dicteze penalty. Totuși, Kovacs a decis să reia jocul cu minge de arbitru, decizie de neînțeles pentru fanii de pe Anfield.

Iturralde Gonzalez, specialistul în arbitraj al AS.com susține că VAR-ul nu ar fi trebuit să intervină la faza petrecută în careul lui Thibaut Courtois, deoarece nu a fost o eroare ”clară și evidentă”.

Este evident că mingea șutată de Dominik Szoboszlai îl lovește pe Aurelien Tchouameni în braț, însă fostul mare arbitru spune că totul a depins de interpretarea centralului român, deoarece faza poate fi încadrată într-o ”zonă gri”.

”Despre discuția dacă ’brațul e lipit’... dacă ar fi fost lipită, ar fi fost în spate; este o mână exact ca cea a lui Balde contra lui Levante. Este o fază foarte discutabilă, în care, după ce a revăzut-o, arbitrul a decis că nu este henț, dar dacă ar fi fluierat, ar fi trebuit să accepți și asta. La VAR nu trebuie să meargă ca să vadă dacă este în interiorul sau în afara careului, asta ar trebui să fie automat; dacă este chemat, e pentru a evalua dacă e henț sau nu, nu poziția”, a spus Iturralde Gonzalez.

În același timp, Pavel Fernandez, specialistul Marca, susține că decizia lui Istvan Kovacs de a nu acorda lovitură de la 11 metri a fost una corectă.

”Posibil penalty pentru henț al lui Tchouameni. Brațul lui se retrage și este aproape de corp.

Nu este penalty. Apropo, am spus exact același lucru despre hențul lui. Atunci s-a greșit, dar astăzi au dreptate”, a spus Pavel Fernandez.

