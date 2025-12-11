VIDEO Gafă de proporții în Champions League: tot stadionul a început să fluiere, iar jucătorii nu au înțeles nimic

Gafă de proporții în Champions League: tot stadionul a început să fluiere, iar jucătorii nu au înțeles nimic
Moment inedit înaintea partidei dintre Villarreal și FC Copenhaga (2-3), disputată miercuri seară, în faza principală din Champions League.

Villarreal Champions League FC Copenhaga
Gafă în Champions League: Villarreal a pus imnul Europa League înaintea meciului cu FC Copenhaga

Deși meciul a făcut parte din faza principală Champions League, organizatorii meciului dintre Villarreal și FC Copenhaga au pus la stația de amplificare imnul folosit pentru partidele din Europa League.

Suporterii prezenți pe Estadio de la Cerámica și-au dat imediat seama de gafa clubului Villarreal și au început să fluiere, scrie Marca. Cei 22 de jucători prezenți pe teren au părut și ei foarte nedumeriți.

Nu este însă pentru prima dată când se produce o astfel de eroare. Imnul Europa League s-a auzit și la meciul de Liga Campionilor dintre Aston Villa și Paris Saint-Germain, disputat în sezonul trecut.

Villarreal se numără deja printre echipele eliminate din Champions League, chiar dacă mai sunt două etape de disputat. "Submarinul galben" a pierdut duelul cu FC Copenhaga, scor 2-3, și a rămas pe locul 35, penultimul, cu doar un punct acumulat, la fel ca ultima clasată Kairat Almaty.

Clasamentul din Champions Leagua

