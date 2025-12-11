În ciuda investițiilor masive din vară, de aproape 500 de milioane de euro în transferuri, Liverpool nu a avut rezultatele așteptate și este gata să-și betoneze echipa și în următoarea perioadă de mercato.



Prima țintă a lui Liverpool pentru iarnă: Nico Schlotterbeck



Nico Schlotterbeck (26 de ani), fundașul de 1,91 metri de la Borussia Dortmund, este prima țintă a lui Arne Slot pentru iarnă. Germanul joacă din 2022 pe Signal Iduna Park, iar acum ar putea prinde transferul carierei.



Potrivit teamtalk.com, Liverpool ar putea plăti 50 de milioane de lire sterline pentru a-i convinge pe cei de la Dortmund să renunțe la fundașul lor, adică echivalentul a 57 de milioane de euro.



”Spre deosebire de alte două ținte ale lui Liverpool, Marc Guehi și Dayot Upamecano, care pot fi liberi de contract în vară, Schlotterbeck ar putea costa aproape 50 de milioane de lire sterline, sumă cu care ar convinge-o pe Dortmund să fie de acord pentru transfer”, a notat sursa citată.



Titular la Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck a costat 20 de milioane de euro în 2022, atunci când a fost transferat de la Freiburg, club la care a și debutat în fotbalul mare. În cariera sa, acesta a mai trecut pe la Union Berlin.



Liverpool - Brighton, sâmbătă, ora 17:00, LIVE pe VOYO



Campioană în sezonul precedent și considerată drept una dintre favoritele la titlu și în acest sezon, Liverpool este abia pe locul zece după 15 etape, cu doar 23 de puncte, la egalitate cu nou-promovata Sunderland și Brighton.



În următoarea etapă, Liverpool va întâlni chiar Brighton pe teren propriu, iar un succes ar putea să o aducă mai aproape de zona pentru cupele europene. Meciul va putea fi urmărit sâmbătă, LIVE pe VOYO.

