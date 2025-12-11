FOTO Dinamo, instrucție în cupele europene cu o echipă din țara vicecampioană mondială!

Dinamo, instrucție &icirc;n cupele europene cu o echipă din țara vicecampioană mondială! Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Trupa din Ștefan cel Mare a reușit meciul perfect în CEV Cup.

TAGS:
DinamoPetar PremovicRobert Călincs dinamo bucurestiMircea Peța
Din articol

CS Dinamo Bucureşti a învins echipa bulgară Lokomotiv Avia Plovdiv, cu scorul de 3-0 (25-21, 25-22, 25-16), miercuri seara, pe teren propriu, în prima manşă a şaisprezecimilor de finală ale Cupei CEV la volei masculin.

Campioana României s-a impus după o oră şi 21 de minute de joc.

Dinamo - Lokomotiv Plovdiv 3-0, cu Mircea Peța MVP 

Mircea Peţa, cu 18 puncte, a fost cel mai bun jucător al echipei antrenate de Bogdan Tănase

Petar Premovic a contribuit cu 12 puncte, Jonatas Cardoso a adăugat 11 puncte, iar Robert Călin a reuşit 10 puncte.

De la oaspeţi s-au evidenţiat Todor Valcev şi Kristian Aleksov, cu 10 puncte fiecare.

Manşa secundă va avea loc pe 6 ianuarie 2026, la Plovdiv.

Lokomotiv Plovdiv este o echipă de tradiție din Bulgaria, țară care este vicecampioana mondială en-titre după turneul final disputat în acest an.

”VOLEI MASCULIN. Victorie clară în CEV Cup 🏐

💥Dinamoviștii reușesc o victorie meritată în turul șaisprezecimilor din a doua competiție europeană!

Echipa antrenată de Bogdan Tănase și-a găsit ritmul de la primul fluier al partidei și câștigă fără emoții. O prestație de care aveam nevoie după ultimele meciuri.

Mircea Peța a fost top scorer: 18 reușite! Au mai punctat Petar Premovic 12p, Jonatas Cardoso 11p, Robert Călin 10p, Răzvan Mihalcea 5p, Eric Burggraf 1p, Sergio Diaconescu libero.

Felicitări băieților și staff-ului! Mulțumim fanilor prezenți! HAI DINAMO!⬜️🟥”, a postat la final CS Dinamo București.

VIDEO Mircea Peța și Sergio Diaconescu de la Dinamo, invitați la Poveștile Sport.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Descoperire importantă în România. Animalul filmat în Hunedoara. „Nu se ştie de unde ar fi putut veni”
Descoperire importantă &icirc;n Rom&acirc;nia. Animalul filmat &icirc;n Hunedoara. &bdquo;Nu se ştie de unde ar fi putut veni&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Legende la Dinamo, legende la echipa națională! Doi membri ai &rdquo;Generației de Aur&rdquo; &icirc;și sărbătoresc ziua de naștere
Legende la Dinamo, legende la echipa națională! Doi membri ai ”Generației de Aur” își sărbătoresc ziua de naștere
Cum se descurcă &icirc;n acest sezon fundașul dreapta transferat de Dinamo de la Steaua: 1 gol, 1 assist, 1 cartonaș roșu
Cum se descurcă în acest sezon fundașul dreapta transferat de Dinamo de la Steaua: 1 gol, 1 assist, 1 cartonaș roșu
ULTIMELE STIRI
FCSB - Feyenoord, de la 22:00 pe Sport.ro! Probleme mari de lot pentru campioana Rom&acirc;niei
FCSB - Feyenoord, de la 22:00 pe Sport.ro! Probleme mari de lot pentru campioana României
Presa din străinătate face anunțul: &rdquo;Louis Munteanu este principala țintă! &Icirc;l pot aduce &icirc;n ianuarie&rdquo;
Presa din străinătate face anunțul: ”Louis Munteanu este principala țintă! Îl pot aduce în ianuarie”
Mesajul transmis de Dan Șucu lui Cristi Chivu, chiar &icirc;nainte de Genoa - Inter
Mesajul transmis de Dan Șucu lui Cristi Chivu, chiar înainte de Genoa - Inter
Ce lovitură! Un fost antrenor din Superligă, favorit să preia o echipă din La Liga
Ce lovitură! Un fost antrenor din Superligă, favorit să preia o echipă din La Liga
Cu cine va juca PSG finala Cupei Intercontinentale 2025, competiție aflată &icirc;n desfășurare din septembrie p&acirc;nă &icirc;n decembrie
Cu cine va juca PSG finala Cupei Intercontinentale 2025, competiție aflată în desfășurare din septembrie până în decembrie
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!

FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!

Patru antrenori rom&acirc;ni au obținut licența PRO! Unul pregătește deja o echipă din Superligă

Patru antrenori români au obținut licența PRO! Unul pregătește deja o echipă din Superligă

Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor

Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor

FCSB, transfer cu sc&acirc;ntei. Becali pune banii la bătaie pentru un fotbalist cu trecut controversat

FCSB, transfer cu scântei. Becali pune banii la bătaie pentru un fotbalist cu trecut controversat

Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

&bdquo;Faraonul&ldquo; Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente

„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente



Recomandarile redactiei
Presa din străinătate face anunțul: &rdquo;Louis Munteanu este principala țintă! &Icirc;l pot aduce &icirc;n ianuarie&rdquo;
Presa din străinătate face anunțul: ”Louis Munteanu este principala țintă! Îl pot aduce în ianuarie”
Mesajul transmis de Dan Șucu lui Cristi Chivu, chiar &icirc;nainte de Genoa - Inter
Mesajul transmis de Dan Șucu lui Cristi Chivu, chiar înainte de Genoa - Inter
Ce lovitură! Un fost antrenor din Superligă, favorit să preia o echipă din La Liga
Ce lovitură! Un fost antrenor din Superligă, favorit să preia o echipă din La Liga
Ștefan Grasu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Familia de campioni: de ce baschet, nu atletism
Ștefan Grasu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Familia de campioni: de ce baschet, nu atletism
9.000.000&euro; pentru Dinamo: &rdquo;&Icirc;ncep să dea roade&rdquo;
9.000.000€ pentru Dinamo: ”Încep să dea roade”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
C&acirc;t s-a &icirc;ncheiat derby-ul Dinamo - Rapid, c&acirc;ndva finală de Champions League!
Cât s-a încheiat derby-ul Dinamo - Rapid, cândva finală de Champions League!
Joia neagră pentru Dinamo &icirc;n Champions League! Totul s-a decis &icirc;n setul de aur, dar avem și o veste bună
Joia neagră pentru Dinamo în Champions League! Totul s-a decis în setul de aur, dar avem și o veste bună
Cel mai bun marcator din tur al lui Dinamo s-a transferat &icirc;n Croația!
Cel mai bun marcator din tur al lui Dinamo s-a transferat în Croația!
&Icirc;ncă un transfer făcut de Dinamo: &rdquo;Bestia&rdquo;! Titularul din naționala Letoniei joacă pe postul de extremă
Încă un transfer făcut de Dinamo: ”Bestia”! Titularul din naționala Letoniei joacă pe postul de extremă
CITESTE SI
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată v&acirc;rsta de pensionare peste tot

stirileprotv Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Blake Lively, apariție spectaculoasă &icirc;n New York. Ținutele festive cu care a atras toate privirile. FOTO

stirileprotv Blake Lively, apariție spectaculoasă în New York. Ținutele festive cu care a atras toate privirile. FOTO

De ce Trump poartă un război cultural &icirc;mpotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert &icirc;n politica MAGA

stirileprotv De ce Trump poartă un război cultural împotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert în politica MAGA

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!