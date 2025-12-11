CS Dinamo Bucureşti a învins echipa bulgară Lokomotiv Avia Plovdiv, cu scorul de 3-0 (25-21, 25-22, 25-16), miercuri seara, pe teren propriu, în prima manşă a şaisprezecimilor de finală ale Cupei CEV la volei masculin.

Campioana României s-a impus după o oră şi 21 de minute de joc.

Dinamo - Lokomotiv Plovdiv 3-0, cu Mircea Peța MVP



Mircea Peţa, cu 18 puncte, a fost cel mai bun jucător al echipei antrenate de Bogdan Tănase.

Petar Premovic a contribuit cu 12 puncte, Jonatas Cardoso a adăugat 11 puncte, iar Robert Călin a reuşit 10 puncte.

De la oaspeţi s-au evidenţiat Todor Valcev şi Kristian Aleksov, cu 10 puncte fiecare.

Manşa secundă va avea loc pe 6 ianuarie 2026, la Plovdiv.

Lokomotiv Plovdiv este o echipă de tradiție din Bulgaria, țară care este vicecampioana mondială en-titre după turneul final disputat în acest an.

