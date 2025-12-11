FOTO Ea e cel mai bine plătită sportivă din lume în 2025! A încasat o sumă fabuloasă

Superlativele anului 2025: dintre cele 15 sportive cel mai bine plătite, 10 sunt jucătoare de tenis!

Coco Gauff
Învingătoare la Roland-Garros în acest an, Coco Gauff a terminat sezonul pe locul 3 mondial, câştigând 8 milioane de dolari pe terenurile de tenis, dar a încasat 23 de milioane din sponsorizări. Astfel, a ajuns la un total de 31 de milioane de dolari, echivalentul a 26,5 milioane de euro!

Coco Gauff, din tenis, cel mai bine plătită sportivă a lumii în 2025!

La fel cum arată și clasamentul WTA, Arina Sabalenka şi Iga Swiatek completează podiumul celor mai bine plătite sportive din lume în 2025, cu 30 de milioane de dolari, echivalentul a 25,7 milioane de euro, respectiv, 23,1 milioane de dolari, echivalentul a19,8 milioane de euro.

Pe locul 5 se situează Qinwen Zheng, care a avut un sezon 2025 complicat, dar tot a adunat 20,6 milioane de dolari.

Clasamentul sportivelor cel mai bine plătite în 2025

1. Coco Gauff (SUA, tenis): 31 milioane de dolari

2. Arina Sabalenka (Belarus, tenis): 30 milioane de dolari

3. Iga Swiatek (Polonia, tenis): 23,1 milioane de dolari

4. Eileen Gu (China, schi acrobatic): 23 milioane de dolari

5. Qinwen Zheng (China, tenis): 20,6 milioane de dolari

6. Caitlin Clark (SUA, baschet): 16,1 milioane de dolari

7. Nelly Korda (SUA, golf): 13,8 milioane de dolari

8. Madison Keys (SUA, tenis): 13,4 milioane de dolari

9. Elena Rybakina (Kazahstan, tenis): 12,6 milioane de dolari

10. Naomi Osaka (Japonia, tenis): 12,5 milioane de dolari

11. Simone Biles (SUA, gimnastică): 11 milioane de dolari

12. Amanda Anisimova (SUA, tenis): 10,8 milioane de dolari

13. Jessica Pegula (SUA, tenis): 10,5 milioane de dolari

14. Venus Williams (SUA, tenis): 10,2 milioane de dolari

15. Jeeno Thitikul (Tailanda, golf): 10,1 milioane de dolari

Cel mai recent turneu câștigat de Coco Gauff, WTA Wuhan

La jumătatea lunii octombrie Coco Gauff, cap de serie numărul 3, a câştigat turneul de categorie WTA1000 de la Wuhan (China). Gauff a trecut în finală de compatrioata sa Jessica Pegula, cap de serie 6, scor 6-4, 7-5. Meciul a durat o oră şi 42 de minute.

Acesta este al doilea titlu al anului pentru Gauff şi primul după Roland-Garros din iunie, precum şi al 11-lea trofeu de simplu din cariera sa.

Coco Gauff este a doua jucătoare care câştigă titlurile la ambele turnee WTA-1000 organizate în China (Beijing în 2024 şi Wuhan în 2025) după Caroline Garcia (ambele în 2017). 

