Presa din străinătate face anunțul: ”Louis Munteanu este principala țintă! Îl pot aduce în ianuarie”

FCSB - Feyenoord, de la 22:00 pe Sport.ro! Probleme mari de lot pentru campioana României

Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute

Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute

Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute

Învingătoare la Roland-Garros în acest an, Coco Gauff a terminat sezonul pe locul 3 mondial, câştigând 8 milioane de dolari pe terenurile de tenis, dar a încasat 23 de milioane din sponsorizări. Astfel, a ajuns la un total de 31 de milioane de dolari, echivalentul a 26,5 milioane de euro!

Coco Gauff, din tenis, cel mai bine plătită sportivă a lumii în 2025!

La fel cum arată și clasamentul WTA, Arina Sabalenka şi Iga Swiatek completează podiumul celor mai bine plătite sportive din lume în 2025, cu 30 de milioane de dolari, echivalentul a 25,7 milioane de euro, respectiv, 23,1 milioane de dolari, echivalentul a19,8 milioane de euro.

Pe locul 5 se situează Qinwen Zheng, care a avut un sezon 2025 complicat, dar tot a adunat 20,6 milioane de dolari.

Clasamentul sportivelor cel mai bine plătite în 2025

1. Coco Gauff (SUA, tenis): 31 milioane de dolari

2. Arina Sabalenka (Belarus, tenis): 30 milioane de dolari

3. Iga Swiatek (Polonia, tenis): 23,1 milioane de dolari

4. Eileen Gu (China, schi acrobatic): 23 milioane de dolari

5. Qinwen Zheng (China, tenis): 20,6 milioane de dolari

6. Caitlin Clark (SUA, baschet): 16,1 milioane de dolari

7. Nelly Korda (SUA, golf): 13,8 milioane de dolari

8. Madison Keys (SUA, tenis): 13,4 milioane de dolari

9. Elena Rybakina (Kazahstan, tenis): 12,6 milioane de dolari

10. Naomi Osaka (Japonia, tenis): 12,5 milioane de dolari

11. Simone Biles (SUA, gimnastică): 11 milioane de dolari

12. Amanda Anisimova (SUA, tenis): 10,8 milioane de dolari

13. Jessica Pegula (SUA, tenis): 10,5 milioane de dolari

14. Venus Williams (SUA, tenis): 10,2 milioane de dolari

15. Jeeno Thitikul (Tailanda, golf): 10,1 milioane de dolari

