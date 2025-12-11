Învingătoare la Roland-Garros în acest an, Coco Gauff a terminat sezonul pe locul 3 mondial, câştigând 8 milioane de dolari pe terenurile de tenis, dar a încasat 23 de milioane din sponsorizări. Astfel, a ajuns la un total de 31 de milioane de dolari, echivalentul a 26,5 milioane de euro!
Coco Gauff, din tenis, cel mai bine plătită sportivă a lumii în 2025!
La fel cum arată și clasamentul WTA, Arina Sabalenka şi Iga Swiatek completează podiumul celor mai bine plătite sportive din lume în 2025, cu 30 de milioane de dolari, echivalentul a 25,7 milioane de euro, respectiv, 23,1 milioane de dolari, echivalentul a19,8 milioane de euro.
Pe locul 5 se situează Qinwen Zheng, care a avut un sezon 2025 complicat, dar tot a adunat 20,6 milioane de dolari.
Clasamentul sportivelor cel mai bine plătite în 2025
1. Coco Gauff (SUA, tenis): 31 milioane de dolari
2. Arina Sabalenka (Belarus, tenis): 30 milioane de dolari
3. Iga Swiatek (Polonia, tenis): 23,1 milioane de dolari
4. Eileen Gu (China, schi acrobatic): 23 milioane de dolari
5. Qinwen Zheng (China, tenis): 20,6 milioane de dolari
6. Caitlin Clark (SUA, baschet): 16,1 milioane de dolari
7. Nelly Korda (SUA, golf): 13,8 milioane de dolari
8. Madison Keys (SUA, tenis): 13,4 milioane de dolari
9. Elena Rybakina (Kazahstan, tenis): 12,6 milioane de dolari
10. Naomi Osaka (Japonia, tenis): 12,5 milioane de dolari
11. Simone Biles (SUA, gimnastică): 11 milioane de dolari
12. Amanda Anisimova (SUA, tenis): 10,8 milioane de dolari
13. Jessica Pegula (SUA, tenis): 10,5 milioane de dolari
14. Venus Williams (SUA, tenis): 10,2 milioane de dolari
15. Jeeno Thitikul (Tailanda, golf): 10,1 milioane de dolari