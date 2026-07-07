Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Filipe Coleho, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă că belaruşii de la ML Vitebsk, adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, vor avea un ritm bun având în vedere că au început deja campionatul intern, dar acest lucru nu este de ajuns pentru a se impune în partida din prima manşă din Ungaria, de la Mezokovesd.

Filipe Coleho a prefațat dubla manșă cu ML Vitebsk

„Este primul meci din acest nou sezon, împotriva unui adversar bun, care are un ritm bun de joc, pentru că ei în campionat au jucat deja destule meciuri. E o echipă care are, de asemenea, şi jucători buni în componenţă. Ştiu că este un meci dificil, dar ştiu, de asemenea, că putem obţine un rezultat bun.

Lucrăm foarte bine, sunt extrem de mulţumit de felul în care ne pregătim. Dar acum urmează partea cea mai importantă, ştiind felul în care am lucrat. Trebuie să găsim soluţii, pentru că ştim că ei vor veni cu un ritm bun, dar un ritm bun nu este îndeajuns pentru a câştiga un meci.

Am lucrat din punct de vedere strategic, am lucrat foarte bine. Este foarte important să uităm ceea ce am făcut în sezonul trecut şi să fim concentraţi pe acest meci, pentru că este complet diferit şi trebuie să dăm tot ce avem mai bun posibil”, a afirmat Filipe Coelho.

Coelho: „Acum este important ceea ce urmează”

Tehnicianul portughez s-a declarat foarte mulţumit de lotul pe care îl are la dispoziţie şi se aşteaptă ca achiziţiile din această vară să aducă un plus campioanei României.

„Sunt mulţumit de grupul pe care îl am la dispoziţie, de felul în care lucrăm. Am uitat deja ceea ce s-a întâmplat în sezonul trecut, acum este important ceea ce urmează. Lucrăm cu lotul pe care îl avem, ne vor ajuta cu siguranţă şi jucătorii pe care i-am transferat, dar cel mai important este ca tot ceea ce am lucrat în această perioadă să arătăm mâine seară şi să fim la cel mai înalt nivel.

Este foarte important ca jucătorii care vor intra în primul minut să joace foarte bine pentru a-i face pe suporteri fericiţi. E clar că jucătorii care au fost transferaţi ne vor ajuta, dar eu vreau să punem accent pe echipă ca grup şi nu individual. Şi aş vrea să precizez încă o dată că sunt foarte fericit şi mulţumit de toţi. Nu contează nici naţionalitatea, nici vârsta, contează să fim împreună şi să avem realizări”, a adăugat lusitanul.

Campioana României, Universitatea Craiova, va întâlni joi, la Mezokovesd (Ungaria), de la ora 20:00 (ora României) câştigătoarea campionatului din Belarus, ML Vitebsk, în prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor.

Manşa secundă se va disputa pe 15 iulie, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, de la ora 20:30.

Agerpres