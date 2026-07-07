După mai multe plecări din această vară, campioana României l-a cedat sub formă de împrumut și pe Matei Manolache, unul dintre cei mai promițători jucători ai academiei și fost căpitan al echipei de tineret.
Fundașul de 19 ani va evolua în sezonul următor la Cetatea Suceava, formație nou-promovată în Liga 2, unde va fi pregătit de experimentatul Petre Grigoraș.
Matei Manolache pleacă la Cetatea Suceava
Mutarea s-a oficializat la 1 iulie și puștiul deja a debutat pentru moldoveni, în amicalul cu CSM Reșita, pierdut cu scorul de 2-0.
Echipa preluată de Petre Grigoraș în timpul sezonului a recuperat un deficit de opt puncte față de lider și a câștigat toate cele opt meciuri din play-off-ul Ligii 3, obținând promovarea în eșalonul secund.
Matei Manolache a bifat trei apariții pentru echipa mare
Matei Manolache, internațional de tineret la categoriile U15, U16, U17 și U18, a bifat trei apariții pentru prima echipă a roș-albaștrilor.
Ultimul său meci a fost în mai 2025, în remiza cu CFR Cluj din play-off-ul Superligii, când a intrat pe teren în locul lui Mihai Lixandru.
Gigi Becali s-a arătat plăcut surprins de puști
În a doua parte a sezonului trecut, Manolache a evoluat sub formă de împrumut la Gloria Bistrița, unde a strâns zece apariții, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.
Tânărul fundaș a fost remarcat în trecut chiar de Gigi Becali, care îl vedea drept unul dintre jucătorii de viitor ai clubului.
„Ăla mi-a plăcut mie foarte mult, Manolache. Dar Mihai zice de Dăncuș, care are 16 ani. Îți dai seama? Manolache, Dăncuș, Cercel... trei fundași de 17-18-19 ani. Ce vor face ăștia...”, declara patronul FCSB cu ceva timp în urmă.