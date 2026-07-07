După mai multe plecări din această vară, campioana României l-a cedat sub formă de împrumut și pe Matei Manolache, unul dintre cei mai promițători jucători ai academiei și fost căpitan al echipei de tineret.

Fundașul de 19 ani va evolua în sezonul următor la Cetatea Suceava, formație nou-promovată în Liga 2, unde va fi pregătit de experimentatul Petre Grigoraș.

Matei Manolache pleacă la Cetatea Suceava

Mutarea s-a oficializat la 1 iulie și puștiul deja a debutat pentru moldoveni, în amicalul cu CSM Reșita, pierdut cu scorul de 2-0.