OFICIAL Gigi Becali a mai pierdut un favorit! Căpitanul de la FCSB a fost cedat la altă echipă

Gigi Becali a mai pierdut un favorit! Căpitanul de la FCSB a fost cedat la altă echipă Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB continuă să își remodeleze lotul înaintea noului sezon. 

TAGS:
FCSBCetatea SuceavaPetre GrigorasGigi BecaliMatei Manolache
Din articol

După mai multe plecări din această vară, campioana României l-a cedat sub formă de împrumut și pe Matei Manolache, unul dintre cei mai promițători jucători ai academiei și fost căpitan al echipei de tineret.

Fundașul de 19 ani va evolua în sezonul următor la Cetatea Suceava, formație nou-promovată în Liga 2, unde va fi pregătit de experimentatul Petre Grigoraș.

Matei Manolache pleacă la Cetatea Suceava

Mutarea s-a oficializat la 1 iulie și puștiul deja a debutat pentru moldoveni, în amicalul cu CSM Reșita, pierdut cu scorul de 2-0.

Echipa preluată de Petre Grigoraș în timpul sezonului a recuperat un deficit de opt puncte față de lider și a câștigat toate cele opt meciuri din play-off-ul Ligii 3, obținând promovarea în eșalonul secund.

Matei Manolache a bifat trei apariții pentru echipa mare

Matei Manolache, internațional de tineret la categoriile U15, U16, U17 și U18, a bifat trei apariții pentru prima echipă a roș-albaștrilor. 

Ultimul său meci a fost în mai 2025, în remiza cu CFR Cluj din play-off-ul Superligii, când a intrat pe teren în locul lui Mihai Lixandru.

Gigi Becali s-a arătat plăcut surprins de puști

În a doua parte a sezonului trecut, Manolache a evoluat sub formă de împrumut la Gloria Bistrița, unde a strâns zece apariții, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Tânărul fundaș a fost remarcat în trecut chiar de Gigi Becali, care îl vedea drept unul dintre jucătorii de viitor ai clubului.

„Ăla mi-a plăcut mie foarte mult, Manolache. Dar Mihai zice de Dăncuș, care are 16 ani. Îți dai seama? Manolache, Dăncuș, Cercel... trei fundași de 17-18-19 ani. Ce vor face ăștia...”, declara patronul FCSB cu ceva timp în urmă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zendaya a purtat o rochie de zeiță greacă la premiera mondială a filmului The Odyssey, din Londra. GALERIE FOTO
Zendaya a purtat o rochie de zeiță greacă la premiera mondială a filmului The Odyssey, din Londra. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Știm trei dintre sferturile de finală de la Campionatul Mondial!
Știm trei dintre sferturile de finală de la Campionatul Mondial!
Doi belgieni, două recorduri și o mare umilință pentru americani: SUA - Belgia 1-4!
Doi belgieni, două recorduri și o mare umilință pentru americani: SUA - Belgia 1-4!
SUA - Belgia 1-4 și americanii sunt OUT! Mai inventează și acum ceva Trump și Infantino?
SUA - Belgia 1-4 și americanii sunt OUT! Mai inventează și acum ceva Trump și Infantino?
ULTIMELE STIRI
Florin Bratu a semnat și va antrena un fost jucător de la FCSB: „Bun venit!”
Florin Bratu a semnat și va antrena un fost jucător de la FCSB: „Bun venit!”
„Sunați-l imediat pe Infantino!” Trump, ținta ironiilor în Rusia după ce SUA a fost eliminată de la Mondial
„Sunați-l imediat pe Infantino!” Trump, ținta ironiilor în Rusia după ce SUA a fost eliminată de la Mondial
Decarul lui Dinamo și-a prelungit contractul! ”Unul dintre cele mai promițătoare tinere talente”
Decarul lui Dinamo și-a prelungit contractul! ”Unul dintre cele mai promițătoare tinere talente”
A plecat de la FCSB și a dezvăluit motivul real pentru care a ales să rupă contractul: "Nu puteam continua așa!"
A plecat de la FCSB și a dezvăluit motivul real pentru care a ales să rupă contractul: "Nu puteam continua așa!"
Marele regret al lui Mauricio Pochettino, selecționerul SUA, după eliminarea din optimi! Explicația despre ”cazul Balogun”
Marele regret al lui Mauricio Pochettino, selecționerul SUA, după eliminarea din optimi! Explicația despre ”cazul Balogun”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”

Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”

FCSB, încă o lovitură pentru Dinamo după Gnahore?! Reacția lui Gigi Becali

FCSB, încă o lovitură pentru Dinamo după Gnahore?! Reacția lui Gigi Becali



Recomandarile redactiei
Decarul lui Dinamo și-a prelungit contractul! ”Unul dintre cele mai promițătoare tinere talente”
Decarul lui Dinamo și-a prelungit contractul! ”Unul dintre cele mai promițătoare tinere talente”
OUT de la FCSB! Marius Baciu confirmă: „Își dorește foarte mult să plece”
OUT de la FCSB! Marius Baciu confirmă: „Își dorește foarte mult să plece”
Marele regret al lui Mauricio Pochettino, selecționerul SUA, după eliminarea din optimi! Explicația despre ”cazul Balogun”
Marele regret al lui Mauricio Pochettino, selecționerul SUA, după eliminarea din optimi! Explicația despre ”cazul Balogun”
„Sunați-l imediat pe Infantino!” Trump, ținta ironiilor în Rusia după ce SUA a fost eliminată de la Mondial
„Sunați-l imediat pe Infantino!” Trump, ținta ironiilor în Rusia după ce SUA a fost eliminată de la Mondial
„Un parvenit arogant și urât!” Kylian Mbappe, amenințat cu instanța de un senator din Paraguay
„Un parvenit arogant și urât!” Kylian Mbappe, amenințat cu instanța de un senator din Paraguay
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mijlocașul cu 170 de meciuri în SuperLiga a semnat în Liga 2: „Bine ai venit!”
Mijlocașul cu 170 de meciuri în SuperLiga a semnat în Liga 2: „Bine ai venit!”
Fosta speranță a lui Dinamo a semnat cu e echipă din Liga 2
Fosta speranță a lui Dinamo a semnat cu e echipă din Liga 2
Petre Grigoraș, părere sinceră despre Florinel Coman. Ce a spus despre liderul FCSB-ului
Petre Grigoraș, părere sinceră despre Florinel Coman. Ce a spus despre liderul FCSB-ului 
Cine câștigă campionatul? Răspunsul lui Petre Grigoraș
Cine câștigă campionatul? Răspunsul lui Petre Grigoraș 
CITESTE SI
LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile. Rata de promovare de 74,8%, înainte de contestații

stirileprotv LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile. Rata de promovare de 74,8%, înainte de contestații

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Vijelii cu rafale de peste 80 km/h și grindină până miercuri seară

stirileprotv Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Vijelii cu rafale de peste 80 km/h și grindină până miercuri seară

Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

stirileprotv Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!