Noul sezon va începe oficial pentru Universitatea Craiova pe 8 iulie, cu duelul din primul tur preliminar contra lui ML Vitebsk, campioana din Belarus. Partida tur se va juca în Ungaria, la Mezokovesd, iar returul pe "Ion Oblemenco", o săptămână mai târziu.

Universitatea Craiova, program de foc la startul sezonului

De pe 8 iulie și până pe 11 august, echipa lui Filipe Coelho va juca nu mai puțin de 11 meciuri, programul fiind unul foarte încărcat, numai cu meciuri din trei în trei zile.

Oltenii nu au avut foarte mult noroc nici la tragerea la sorți pentru stabilirea programului din Superliga. În primele 4 etape, Craiova va avea dueluri inclusiv cu câștigătoarea play-out-ului din sezonul trecut (UTA Arad), dar și cu două echipe care au jucat în play-off (Dinamo și FC Argeș).

De menționat însă că Universitatea Craiova a avut privilegiul de a nu putea înfrunta în primele 6 etape din Superliga celelalte reprezentante ale României în cupele europene: U Cluj, CFR Cluj și FCSB.

Iată cum ar putea arăta programul Universității Craiova în startul sezonului 2026/2027

8 iulie: ML Vitebsk (deplasare, turul 1 UCL)

12 iulie: U Cluj (acasă, Supercupa României)

15 iulie: ML Vitebsk (acasă, turul 1 UCL)

18/19 iulie: UTA Arad (acasă, Superliga etapa 1)

21/22 iulie: Borac Banja Luka / Levski Sofia (posibil duel în turul 2 UCL)

25/26 iulie: Dinamo (deplasare, Superliga etapa 2)

28/29 iulie: Borac Banja Luka / Levski Sofia (posibil duel în turul 2 UCL)

1/2 august: Petrolul Ploiești (acasă, Superliga etapa 3)

4/5 august: posibil duel în turul 3 UCL (prima manșă)

8 august: FC Argeș (acasă, Superliga etapa 4)

11 august: posibil duel în turul 3 UCL (a doua manșă)

Programul noului sezon din Superliga