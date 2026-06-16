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Universitatea Craiova își va începe aventura europeană împotriva formației ML Vitebsk. Manșa tur se va disputa pe 7 sau 8 iulie, iar returul de pe „Ion Oblemenco” pe 14 sau pe 15 iulie.

Universitatea Craiova versus ML Vitebsk în UCL

În mod normal, în campionat și cupă, ML Vitebsk își dispută meciurile de pe teren propriu pe Vitebsky Central Sport Complex, unde stadionul de fotbal are o capacitate de 8.144 de locuri.

Totuși, în contextul războiului dintre Ucraina și Rusia, ML Vitebsk va fi nevoită în cupele europene să joace acasă pe un teren neutru. Adversara Craiovei nu a confirmat încă oficial unde va evolua împotriva oltenilor.

ML Vitebsk a renăscut din propria cenușă

Fondată în 1983, ML Vitebsk a câștigat în premieră, în stagiunea precedentă, campionatul în Belarus.

Universitatea Craiova va înfrunta, în turul I preliminar al Ligii Campionilor, o debutantă în cupele europene.

ML Vitebsk are o istorie scurtă, însă destul de complicată. Clubul a fost desființat în 2006, fiind reînființat în 2014.

Cota de piață a clubului din Belarus

În momentul de față, lotul celor de la ML Vitebsk este cotat la doar 12,88 de milioane de euro pe Transfermarkt.

Cel mai valoros jucător al adversarei Craiovei este internaționalul jamaican (62 de selecții/21 de goluri) Shamar Nicholson (29 de ani), cotat la 3.200.000 de euro.

În comparație, Universitatea Craiova este estimată la 34.500.000 de euro, iar Ștefan Baiaram (23 de ani) este cel mai scump elev al lui Filipe Coelho: 5.000.000 de euro.

Antrenorul celor de la ML Vitebsk este rusul Magomed Adiev (48 de ani), deținător al Licenței Pro.