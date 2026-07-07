Declarații incendiare după Argentina - Egipt: ”Felicitări Argentinei pentru încă o Cupă Mondială!”

După ce a fost condusă cu 0-2, Argentina lui Messi s-a impus cu 3-2, iar multipul câștigător al Balonului de Aur și-a pus din nou magia în practică și a contribuit cu gol și pasă decisivă.

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Mostafa Ziko, cel care a marcat cel de-al doilea gol al egiptenilor, a făcut o serie de declarații tari imediat după finalul meciului.

Egipteanul l-a acuzat pe arbitrul francez Francois Letexier că a avantajat-o pe Argentina și că a luat decizii doar împotriva egiptenilor încă din startul partidei. În finalul declarațiilor, Ziko a ținut să o felicite pe Argentina pentru încă o Cupă Mondială câștigată, convins fiind că argentinienii lui Messi este împinsă către un nou trofeu de campioană a lumii.

Printre fazele reclamate de egipteni a fost golul anulat al lui Ziko din minutul 58 pentru un fault comis asupra lui Lisandro Martinez.

”Arbitrul nu a fost doar slab, a fost nedrept. A fost evident că a avantajat o singură echipă. Ne-a persecutat încă din primul minut al meciului. Nu a vrut să câștigăm. A fost un meci arbitrat într-o singură direcție.

Mi-aș fi dorit enorm să le oferim o bucurie suporterilor, dar îmi cer scuze. Nu s-a putut. Nu a fost vina noastră. Arbitrul acesta... Parcă tot meciul a fost dirijat. Conduceam cu 2-0, iar el a început să tragă împotriva noastră. Felicitări Argentinei pentru încă o Cupă Mondială, din câte se pare”, a spus Mostafa Ziko imediat după meci.