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Pop și Dragu, transferați de la Slobozia la Shafa Baku

Vlad Pop și Andrei Dragu, fotbaliști care au fost colegi la FCU Craiova și la Unirea Slobozia, echipe cu care au contabilizat retrogradări în divizia secundă, au semnat cu Shafa Baku FK, echipă nou-promovată în Azerbaijan First League. Ambii jucători români au semnat contracte valabile pentru un sezon, cu opțiunea de prelungire pentru încă un an.

Echipa antrenată de fostul internațional azer Zaur Hashimov (44 de ani) are speranțe mari pentru ediția viitoare de campionat, reușind să le prelungească contractele mai multor jucători importanți, printre care Ali Hasanli, Zahid Mardanov, Emin Zamanov, Nahid Aliyev, Tarlan Quliyev, Aqil Nəsibov și Amir Ebrahimzadeh și să-i transfere pe Nicat Mehbaliyev (Sabah FK), Mammad Huseynov (Kapaz FK), Arsen Agcabayov (FC Shamakhi), Murad Musayev (FK Gabala) și Rauf Huseyn (Kapaz FK). Echipa evoluează pe ASK Arena din Baku (8.000 de locuri).

Au fost colegi la FCU Craiova și Slobozia

Vlad Pop (25 de ani) este născut la Târgu Mureș și s-a format la ACS Kinder Târgu Mureș, Centrul de Excelență Târgu Mureș și Centrul de Excelență Timișoara. La nivel de seniori a evoluat pentru FCU Craiova (2019-2022, 2023-2025), CS Mioveni (2022-2023 / împrumutat) și Unirea Slobozia (2025-2026). Are 7 selecții pentru România U21, cu care a participat la Euro 2023. În palmares are promovări cu FCU Craiova în Liga 2 și Liga 1. Poate juca ca mijlocaș central și închizător și este cotat la 350.000 de euro.

Andrei Dragu (26 de ani) este născut la Târgu Jiu și s-a format la juniorii clubului Pandurii Tg. Jiu. La nivel de seniori a evoluat pentru Luceafărul Oradea (2017), Viitorul Pandurii Tg. Jiu (2018-2021), FC Botoșani (2021-2024), FCU Craiova (2024-2025) și Unirea Slobozia (2025-2026). Poate evolua ca fundaș stânga, extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 400.000 de euro.

Foto - FC Shafa (Instagram), Gabriel Chirea