Prima manșă dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova se va juca pe teren neutru, la Mezokovesd (Ungaria), miercuri, de la ora 20:00. Returul este programat în Bănie, pe 15 iulie.

Universitatea Craiova și-a stabilit lotul pentru dubla cu ML Vitebsk

Universitatea Craiova s-a grăbit să își întărească rapid lotul tocmai pentru a-i avea pe noii jucători în pregătirea de vară și disponibili de la startul preliminarilor Champions League. Oltenii au trimis către UEFA lista de 24 de jucători pentru dubla cu ML Vitebsk.

În lotul Craiovei apar toți cei cinci jucători aduși în această vară: portarii Răzvan Sava și Alexandru Maxim, fundașul Ronaldo Webster, extrema Heriberto Tavares și atacantul Simon Elisor.

Portari: Alexandru Maxim, Laurențiu Popescu, Răzvan Sava

Alexandru Maxim, Laurențiu Popescu, Răzvan Sava Fundași: Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Nikola Stevanovic, Adrian Rus

Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Nikola Stevanovic, Adrian Rus Mijlocași: Alexandru Crețu, Anzor Mekvabishvili, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Carlos Mora, Heriberto Tavares, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, David Matei, Ronaldo Webster

Alexandru Crețu, Anzor Mekvabishvili, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Carlos Mora, Heriberto Tavares, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, David Matei, Ronaldo Webster Atacanți: Steven Nsimba, Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, Simon Elisor, Luca Băsceanu

Universitatea Craiova va avea posibilitatea să modifice lista înaintea fiecărui tur preliminar.

Dacă trece de ML Vitebsk, oltenii se vor duela în turul 2 cu învingătoarea din duelul Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) - Levski Sofia (Bulgaria).