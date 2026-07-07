GALERIE FOTO Messi, în lacrimi! Cum a fost surprins legendarul fotbalist după remontada cu Egipt! Ce a pățit imediat după fluierul final

Messi, în lacrimi! Cum a fost surprins legendarul fotbalist după remontada cu Egipt! Ce a pățit imediat după fluierul final CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Argentina s-a calificat în sferturile Mondialului după un meci de poveste cu Egipt, scor 3-2.

TAGS:
EgiptArgentinaLionel MessiLeo Messi
Din articol

Egiptenii lui Salah au condus cu scorul de 2-0, dar argentinienii au făcut remontada în ultimele zece minute ale meciului.

Messi, emoționat până la lacrimi după remontada cu Egipt

  • Leo messi 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cristian Romero a marcat cu capul în minutul 79, după o centrare perfectă a lui Lionel Messi. Tot Messi a fost cel care a restabilit egalitatea cu o execuție superbă din prima, iar Enzo Fernandez a stabilit scorul final în al doilea minut de prelungiri.

În prima repriză a înfruntării, Messi a avut și un penalty ratat, dar ratarea a fost complet uitată după fluierul final.

Imediat după finalul meciului, Messi a fost extrem de emoționat, iar camerele de filmat l-au surprins în lacrimi pe campionul mondial.

Pentru că tot datorită geniului lui Leo Messi, argentinienii au reușit să se califice în sferturile de finală, după remontada cu Egipt, colegii legendarului fotbalist au ținut să își arate aprecierea pentru acesta imediat după finalul jocului.

Argentinienii l-au ridicat pe brațe pe Messi și l-au aruncat de câteva ori în semn de mulțumire pentru aportul adus la naționala sa.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zendaya a purtat o rochie de zeiță greacă la premiera mondială a filmului The Odyssey, din Londra. GALERIE FOTO
Zendaya a purtat o rochie de zeiță greacă la premiera mondială a filmului The Odyssey, din Londra. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Enzo Fernandez a fost sincer după ce a calificat Argentina în sferturi: ”De trei ani aștept”
Enzo Fernandez a fost sincer după ce a calificat Argentina în sferturi: ”De trei ani aștept”
Scaloni a rezistat doar 10 secunde la flash-interviu după meciul nebun cu Egipt: "Nu mă pot uita la cameră"
Scaloni a rezistat doar 10 secunde la flash-interviu după meciul nebun cu Egipt: "Nu mă pot uita la cameră"
Elveția - Columbia pentru ultimul loc din sferturile Campionatului Mondial, de la ora 23:00! Echipele de start
Elveția - Columbia pentru ultimul loc din sferturile Campionatului Mondial, de la ora 23:00! Echipele de start
Egiptenii pun tunurile pe arbitraj după înfrângerea contra Argentinei: „Dezamăgire imensă”
Egiptenii pun tunurile pe arbitraj după înfrângerea contra Argentinei: „Dezamăgire imensă”
Declarații incendiare după Argentina - Egipt: ”Felicitări Argentinei pentru încă o Cupă Mondială!”
Declarații incendiare după Argentina - Egipt: ”Felicitări Argentinei pentru încă o Cupă Mondială!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”

Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”

Salariul pe care îl va câștiga Eddy Gnahore la FCSB

Salariul pe care îl va câștiga Eddy Gnahore la FCSB

Gigi Becali a mai pierdut un favorit! Căpitanul de la FCSB a fost cedat la altă echipă

Gigi Becali a mai pierdut un favorit! Căpitanul de la FCSB a fost cedat la altă echipă



Recomandarile redactiei
Enzo Fernandez a fost sincer după ce a calificat Argentina în sferturi: ”De trei ani aștept”
Enzo Fernandez a fost sincer după ce a calificat Argentina în sferturi: ”De trei ani aștept”
Scaloni a rezistat doar 10 secunde la flash-interviu după meciul nebun cu Egipt: "Nu mă pot uita la cameră"
Scaloni a rezistat doar 10 secunde la flash-interviu după meciul nebun cu Egipt: "Nu mă pot uita la cameră"
Declarații incendiare după Argentina - Egipt: ”Felicitări Argentinei pentru încă o Cupă Mondială!”
Declarații incendiare după Argentina - Egipt: ”Felicitări Argentinei pentru încă o Cupă Mondială!”
Egiptenii pun tunurile pe arbitraj după înfrângerea contra Argentinei: „Dezamăgire imensă”
Egiptenii pun tunurile pe arbitraj după înfrângerea contra Argentinei: „Dezamăgire imensă”
Barcelona, planul ”B” dacă pică transferul lui Julian Alvarez. E liber de contract
Barcelona, planul ”B” dacă pică transferul lui Julian Alvarez. E liber de contract
Alte subiecte de interes
„Cum să faci așa? E un psihopat!” Gestul istoric al portarului din Congo fix înainte să elimine Egipt de la Cupa Africii
„Cum să faci așa? E un psihopat!” Gestul istoric al portarului din Congo fix înainte să elimine Egipt de la Cupa Africii
Egiptul lui Mohamed Salah, OUT de la Cupa Africii! Portarul a transformat penalty-ul decisiv
Egiptul lui Mohamed Salah, OUT de la Cupa Africii! Portarul a transformat penalty-ul decisiv
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
CITESTE SI
LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile. Rata de promovare de 74,8%, înainte de contestații

stirileprotv LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile. Rata de promovare de 74,8%, înainte de contestații

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Vijelii cu rafale de peste 80 km/h și grindină până miercuri seară

stirileprotv Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Vijelii cu rafale de peste 80 km/h și grindină până miercuri seară

Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

stirileprotv Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!