Egiptenii lui Salah au condus cu scorul de 2-0, dar argentinienii au făcut remontada în ultimele zece minute ale meciului.

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Enzo Fernandez a fost sincer după ce a calificat Argentina în sferturi: ”De trei ani aștept”

Cristian Romero a marcat cu capul în minutul 79, după o centrare perfectă a lui Lionel Messi. Tot Messi a fost cel care a restabilit egalitatea cu o execuție superbă din prima, iar Enzo Fernandez a stabilit scorul final în al doilea minut de prelungiri.

În prima repriză a înfruntării, Messi a avut și un penalty ratat, dar ratarea a fost complet uitată după fluierul final.

Imediat după finalul meciului, Messi a fost extrem de emoționat, iar camerele de filmat l-au surprins în lacrimi pe campionul mondial.

Pentru că tot datorită geniului lui Leo Messi, argentinienii au reușit să se califice în sferturile de finală, după remontada cu Egipt, colegii legendarului fotbalist au ținut să își arate aprecierea pentru acesta imediat după finalul jocului.

Argentinienii l-au ridicat pe brațe pe Messi și l-au aruncat de câteva ori în semn de mulțumire pentru aportul adus la naționala sa.