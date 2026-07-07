"Faraonii" au condus cu 2-0 până în minutul 79, dar apoi campioana mondială en-titre a înscris trei goluri în decurs de 13 minute.

Ce a declarat selecționerul Scaloni după Argentina - Egipt 3-2

Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, și-a găsit cu greu cuvintele după victoria dramatică din optimi. Acesta a rezistat doar zece secunde la flash-interviu, apoi a mers să sărbătorească alături de elevii săi:

"Nu mă pot uita la cameră, îmi cer scuze. Sunt mult prea emoționat... Frate, ce grup de jucători avem. Asta e tot, trebuie să plec, o să plec acum", a declarat selecționerul Lionel Scaloni, citat de publicația Ole.

În sferturile de finală, Argentina va înfrunta învingătoarea duelului dintre Elveția și Columbia.