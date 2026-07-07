VIDEO Scaloni a rezistat doar 10 secunde la flash-interviu după meciul nebun cu Egipt: "Nu mă pot uita la cameră"

Scaloni a rezistat doar 10 secunde la flash-interviu după meciul nebun cu Egipt: &quot;Nu mă pot uita la cameră&quot; CM 2026 Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, după meciul cu Egipt / Captură TV
SPORT.RO
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Argentina a revenit în mod incredibil în duelul cu Egipt și s-a impus în prelungiri, scor 3-2.

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"Faraonii" au condus cu 2-0 până în minutul 79, dar apoi campioana mondială en-titre a înscris trei goluri în decurs de 13 minute.

Ce a declarat selecționerul Scaloni după Argentina - Egipt 3-2

Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, și-a găsit cu greu cuvintele după victoria dramatică din optimi. Acesta a rezistat doar zece secunde la flash-interviu, apoi a mers să sărbătorească alături de elevii săi:

"Nu mă pot uita la cameră, îmi cer scuze. Sunt mult prea emoționat... Frate, ce grup de jucători avem. Asta e tot, trebuie să plec, o să plec acum", a declarat selecționerul Lionel Scaloni, citat de publicația Ole.

În sferturile de finală, Argentina va înfrunta învingătoarea duelului dintre Elveția și Columbia.

Messi a doborât încă un record

Reușita cu Egipt a reprezentat pentru Messi al optulea gol la acest turneu final. Legendarul fotbalist a devenit primul jucător din istoria fotbalului care a marcat în șase partide consecutive la Cupa Mondială, în fazele eliminatorii. 

Până în acest moment, Messi era la egalitate cu Leonidas (1958-1962), Gyorgy Sarosi (1934-38) și Vava (1958-62), care au marcat în cinci meciuri consecutive în fazele eliminatorii la Mondial.

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