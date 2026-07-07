Partida a fost marcată de două momente controversate. În minutul 58, când conduceau cu 1-0, egiptenii au avut un gol anulat al lui Mostafa Ziko, după consultarea VAR, pentru un fault anterior.
Ahmad Yousef: „Asta e ceea ce i-a deranjat cu adevărat pe oameni”
De asemenea, la golul lui Enzo Fernandez, din minutul 90+2, Mo Salah și coechipierii săi au cerut intervenția VAR.
După meci, analistul egiptean Ahmad Yousef a acuzat faptul că țara sa a avut un gol valabil anulat eronat. Yousef a transmis că africanii sunt contrariați de un standard dublu aplicat în favoarea Argentinei.
„Dezamăgire imensă în Egipt. Există atât de multă inconsecvență în acest moment cu VAR-ul și deciziile luate, precum și cu cât de mult te gândești să iei o decizie.
Arbitrul a luat decizia greșită anulând al doilea gol al Egiptului.
A trecut o distanță atât de lungă, iar faultul a fost atât de mic, încât înțeleg perfect de ce stafful tehnic și echipa egipteană sunt atât de dezamăgiți.
Dacă ar fi fost Lionel Messi sau altcineva în tricoul Argentinei, întrebarea este dacă ar fi existat aceeași consecvență, asta e ceea ce i-a deranjat cu adevărat pe oameni”, a susținut Ahmad Yousef, analist egiptean, conform BBC.
Caseta meciului
- Argentina: E. Martinez - Molina (Montiel 73'), Lisandro Martinez, Romero (Otamendi 90+5'), Tagliafico (N. Gonzalez 66') - Paredes - De Paul (Lautaro Martinez 66'), Mac Allister, Enzo Fernandez - Julian Alvarez (Medina 90+5'), Messi. Selecționer: Lionel Scaloni
- Egipt: Shobeir - Hany, Y. Ibrahim, Rabia, Hafez - Ashour (Fathy 46'), Attia, Lasheen (Zizo 90+6'), H. Hassan (Trezeguet 73') - Salah, Ziko (Marmoush 80'). Selecționer: Hossam Hassan
- Cartonaşe galbene: - / Ziko 61', Fathy 90+5', Shobeir 90+5', Attia 90+8'
- Arbitru: Francois Letexier (Franţa)
- Au marcat: Romero 79', Messi 83', Fernandez 90+2' / Ibrahim 15', Ziko 67'.