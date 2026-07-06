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Steaua București a reușit un transfer de la Universitatea Craiova. „Militarii” l-au împrumutat pe David Barbu (20 de ani), atacant central, de la olteni.

David Barbu, de la Universitatea Craiova la Steaua București

În stagiunea precedentă, Barbu a fost împrumutat din Bănie la UTA. El s-a întors pentru o scurtă perioadă la campioana României, după care a ajuns alături de roș-albaștri.

„Un atacant tânăr și talentat se pregătește de azi cu Steaua. Primul antrenament din această săptămână a adus un nume nou în lotul formației noastre.

David Barbu are 20 de ani, evoluează pe postul de atacant, și a venit în Ghencea de la Universitatea Craiova.

În ultimul sezon, David a fost împrumutat la UTA, unde a reușit două goluri și o pasă decisivă în 22 de apariții”, a scris Steaua, pe contul de Instagram al „militarilor”.

Barbu, un atacant de perspectivă

David Barbu a adunat până acum opt selecții și un gol pentru România U20, șapte apariții și trei goluri pentru România U19 și un meci pentru România U18.

Barbu a strâns până acum, în Superliga României, 39 de jocuri, trei goluri și două pase decisive.