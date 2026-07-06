A Bola, cea mai importantă publicație de știri sportive din Portugalia, a numit principalul vinovat pentru eliminarea lusitanilor de la CM 2026.
Portughezii au numit vinovatul după înfrângerea contra Spaniei
Jurnaliștii portughezi au susținut că, în eșecul împotriva Spaniei, selecționata lusitană a plătit prețul greșelilor comise de selecționerul Roberto Martínez.
„Portugalia plătește prețul pentru greșelile lui Martínez și a ieșit din Cupa Mondială”, a titrat publicația portugheză abola.pt.
„Echipa portugheză pleacă de la Campionatul Mondial cu capul plecat. După o primă repriză promițătoare, aproape totul a mers prost în a doua repriză, atât pe teren, cât și, mai ales, în afara lui”, a continuat sursa citată.
Caseta meciului
Mikel Merino a marcat unicul gol al partidei, în minutul 90+1, din pasa lui Ferran Torres. Merino a șutat puternic, la colțul scurt, în situație 1 la 1 cu Diogo Costa.
- Portugalia: Diogo Costa – Joao Cancelo (Dalot 71'), Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes (Nelson Semedo 56') – Vitinha (Bernardo Silva 83'), Joao Neves – Pedro Neto (F. Conceicao 83'), Bruno Fernandes, Joao Felix (Rafa Leao 71') – Cristiano Ronaldo. Selecționer: Roberto Martinez
- Spania: Unai Simon – Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (Fabian Ruiz 85') – Yamal, Dani Olmo (Merino 85'), Alex Baena (Ferran Torres 75') – Oyarzabal (Borja Iglesias 90+7'). Selecționer: Luis de la Fuente
- Cartonaşe galbene: Bernardo Silva 89', Veiga 90+4' / Ferran Torres 90+9'
- Arbitru: Anthony Taylor (Anglia)