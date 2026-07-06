Portugalia - Spania 0-1! Cristiano Ronaldo, OUT de la Mondial după un duel iberic echilibrat

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A Bola, cea mai importantă publicație de știri sportive din Portugalia, a numit principalul vinovat pentru eliminarea lusitanilor de la CM 2026.

Portughezii au numit vinovatul după înfrângerea contra Spaniei

Jurnaliștii portughezi au susținut că, în eșecul împotriva Spaniei, selecționata lusitană a plătit prețul greșelilor comise de selecționerul Roberto Martínez.

„Portugalia plătește prețul pentru greșelile lui Martínez și a ieșit din Cupa Mondială”, a titrat publicația portugheză abola.pt.

„Echipa portugheză pleacă de la Campionatul Mondial cu capul plecat. După o primă repriză promițătoare, aproape totul a mers prost în a doua repriză, atât pe teren, cât și, mai ales, în afara lui”, a continuat sursa citată.

Caseta meciului

Mikel Merino a marcat unicul gol al partidei, în minutul 90+1, din pasa lui Ferran Torres. Merino a șutat puternic, la colțul scurt, în situație 1 la 1 cu Diogo Costa.