Marotta a setat marele obiectiv. Cum arată planul lui Inter pentru a cuceri Liga Campionilor

După adjudecarea titlului în Serie A, Inter Milano a început deja planificarea pentru stagiunea 2026-2027, vizând triumful în Champions League.

Eliminată prematur în actuala campanie europeană, în play-off, de formația norvegiană Bodø/Glimt, echipa pregătește schimbări de lot. Beppe Marotta a subliniat importanța succesului pe plan continental, trofeul reprezentând principala sa țintă.

„Am ajuns în patru finale (n.r. - două dintre acestea cu Juventus Torino - n.r.) şi, din păcate, le-am pierdut pe toate”, a recunoscut el. „Rămâne un obiectiv pe care vreau să-l îndeplinesc. Anul viitor, vom încerca să facem mai mult în această competiţie”, a adăugat oficialul.

Schimbări în toate compartimentele

Potrivit Gazzetta dello Sport, conducerea nerazzurrilor vizează transferuri pe fiecare linie. Pentru postul de portar, aducerea italianului Guglielmo Vicario este dată ca sigură, însă clubul ia în calcul și o ofertă pentru belgianul Mile Svilar de la AS Roma.

Defensiva va fi completată prin aducerea bosniacului Tarik Muharemovic, alături de care va sosi un alt fundaș central dintr-o listă restrânsă. Milanezii trebuie să aleagă între Mario Gila, Oumar Solet, Evan N’Dicka și Gianluca Mancini.

În zona mediană, Inter urmărește profiluri variate. Manu Koné, Éderson, Curtis Jones și Niccolò Pisilli sunt variantele principale, în timp ce sârbul Aleksandar Stankovic este dat ca sigur pentru o revenire la clubul unde s-a format.

Deși atacul nu necesită restructurări masive, potențialul ofensiv ar putea fi sporit prin transferul argentinianului Nico Paz, considerat principala țintă a conducerii. Marco Palestra și francezul Moussa Diaby sunt celelalte opțiuni monitorizate pentru stagiunea viitoare.

