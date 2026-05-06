Arsenal Londra va disputa finala Ligii Campionilor, după o așteptare de douăzeci de ani.
Jucătorii antrenați de Mikel Arteta au depășit Atletico Madrid, scor 2-1 la general, după un meci câștigat cu 1-0 pe Stadionul Emirates, marți-seară.
Arsenal a ajuns la 14 meciuri fără înfrângere în Liga Campionilor. Recordul absolut: 26 de meciuri
Pentru că mai sunt peste trei săptămâni până la ultimul act al UEFA Champions League, „tunarii” vor ajunge să bifeze cel puțin 389 de zile în care nu s-au întâlnit cu înfrângerea, în această întrecere.
7 mai 2025 este data ultimei înfrângeri suferite de Arsenal în Liga Campionilor. A fost returul semifinalei ediției 2024/25, început furibund de londonezi, dar încheiat cu o victorie conturată scor 2-1 de Paris Saint-Germain, pe teren propriu.
Chiar dacă, în istoria clubului, Arsenal bate record după record, în ultimii ani, sub comanda lui Mikel Arteta, până la recordul de invincibilitate al competiției mai sunt multe meciuri și zile în care alb-roșii din nordul Londrei ar trebui să reziste.
Cu alte cuvinte, pentru a avea o șansă la egalarea acestui record istoric, Arsenal trebuie să câștige, în premieră, Liga Campionilor, după care să încheie faza grupei neînvinsă, iar în șaisprezecimile sau optimile de finală ale ediției viitoare, să nu piardă manșa tur.
Manchester City deține recordul istoric. Real Madrid nu e în top 5
Recordul istoric de invincibilitate în Liga Campionilor este deținut de Manchester City. „Cetățenii” au bifat 26 de meciuri la rând fără eșec, în perioada 6 septembrie 2022 - 23 octombrie 2024, conform UEFA.
Chiar dacă șirul s-a încheiat cu o înfrângere clară, 4-1, în fața echipei Sporting Lisabona, fosta campioană a Angliei a reușit, în cadrul acestuia, să pună mâna pe întâiul trofeu al Ligii Campionilor.
De altfel, chiar dacă Real Madrid deține cele mai multe trofee, în istoria Ligii Campionilor - 15 -, spaniolii nu intră în primele opt la capitolul perioade de invincibilitate.
După Manchester City vine tocmai rivala din oraș, Manchester United, cu 25 de meciuri în care a scăpat neînvinsă, între 19 septembrie 2007 și 5 mai 2009.
Locul trei este ocupat, la egalitate, de Ajax și Bayern Munchen, performanțe atinse în 1994-1996, respectiv de două ori de bavarezi (2001-2002 și 2019-2021).
Cele mai lungi șiruri de invincibilitate în Liga Campionilor
- 26 de meciuri - Manchester City (06/09/2022 – 23/10/2024)
- 25 de meciuri - Manchester United (19/09/2007 – 05/05/2009)
- 19 meciuri - Ajax (14/09/1994 – 20/03/1996)
- 19 meciuri - Bayern München (14/03/2001 – 02/04/2002)
- 19 meciuri - Bayern München (18/09/2019 – 17/03/2021)
