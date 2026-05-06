GALERIE FOTO Arsenal împlinește un an de invincibilitate în Liga Campionilor: echipa care deține recordul în această competiție

Arsenal împlinește un an de invincibilitate în Liga Campionilor: echipa care deține recordul în această competiție Liga Campionilor
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Arsenal a ajuns la 14 partide fără înfrângere în Liga Campionilor.

TAGS:
ArsenalLiga CampionilorAtletico Madridinvincibilitateuefa champions league
Din articol

Arsenal Londra va disputa finala Ligii Campionilor, după o așteptare de douăzeci de ani.

Jucătorii antrenați de Mikel Arteta au depășit Atletico Madrid, scor 2-1 la general, după un meci câștigat cu 1-0 pe Stadionul Emirates, marți-seară.

Arsenal a ajuns la 14 meciuri fără înfrângere în Liga Campionilor. Recordul absolut: 26 de meciuri

Pentru că mai sunt peste trei săptămâni până la ultimul act al UEFA Champions League, „tunarii” vor ajunge să bifeze cel puțin 389 de zile în care nu s-au întâlnit cu înfrângerea, în această întrecere.

7 mai 2025 este data ultimei înfrângeri suferite de Arsenal în Liga Campionilor. A fost returul semifinalei ediției 2024/25, început furibund de londonezi, dar încheiat cu o victorie conturată scor 2-1 de Paris Saint-Germain, pe teren propriu.

Chiar dacă, în istoria clubului, Arsenal bate record după record, în ultimii ani, sub comanda lui Mikel Arteta, până la recordul de invincibilitate al competiției mai sunt multe meciuri și zile în care alb-roșii din nordul Londrei ar trebui să reziste.

Cu alte cuvinte, pentru a avea o șansă la egalarea acestui record istoric, Arsenal trebuie să câștige, în premieră, Liga Campionilor, după care să încheie faza grupei neînvinsă, iar în șaisprezecimile sau optimile de finală ale ediției viitoare, să nu piardă manșa tur.

Arsenal

  • Arsenal atletico madrid 10
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Manchester City deține recordul istoric. Real Madrid nu e în top 5

Recordul istoric de invincibilitate în Liga Campionilor este deținut de Manchester City. „Cetățenii” au bifat 26 de meciuri la rând fără eșec, în perioada 6 septembrie 2022 - 23 octombrie 2024, conform UEFA.

Chiar dacă șirul s-a încheiat cu o înfrângere clară, 4-1, în fața echipei Sporting Lisabona, fosta campioană a Angliei a reușit, în cadrul acestuia, să pună mâna pe întâiul trofeu al Ligii Campionilor.

De altfel, chiar dacă Real Madrid deține cele mai multe trofee, în istoria Ligii Campionilor - 15 -, spaniolii nu intră în primele opt la capitolul perioade de invincibilitate.

După Manchester City vine tocmai rivala din oraș, Manchester United, cu 25 de meciuri în care a scăpat neînvinsă, între 19 septembrie 2007 și 5 mai 2009.

Locul trei este ocupat, la egalitate, de Ajax și Bayern Munchen, performanțe atinse în 1994-1996, respectiv de două ori de bavarezi (2001-2002 și 2019-2021).

Cele mai lungi șiruri de invincibilitate în Liga Campionilor

  • 26 de meciuri - Manchester City (06/09/2022 – 23/10/2024)
  • 25 de meciuri - Manchester United (19/09/2007 – 05/05/2009)
  • 19 meciuri - Ajax (14/09/1994 – 20/03/1996)
  • 19 meciuri - Bayern München (14/03/2001 – 02/04/2002)
  • 19 meciuri - Bayern München (18/09/2019 – 17/03/2021)
Publicitate

Arsenal și Manchester City își dispută primul loc în Premier League. Lupta la titlu se vede exclusiv pe VOYO!

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
ULTIMELE STIRI
LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele probabile + Tot ce trebuie să știi despre marele meci
LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele probabile + Tot ce trebuie să știi despre marele meci
Sezonul 12 Visuri la cheie se încheie în această seară! „Am considerat că a coborât iadul pe pământ”
Sezonul 12 Visuri la cheie se încheie în această seară! „Am considerat că a coborât iadul pe pământ”
Lovitură confirmată: din turul 2 preliminar, direct în faza principală Champions League!
Lovitură confirmată: din turul 2 preliminar, direct în faza principală Champions League!
„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii
„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

Simona Halep a scris un singur cuvânt, după titlul de campion cucerit de Cristi Chivu în Serie A

Simona Halep a scris un singur cuvânt, după titlul de campion cucerit de Cristi Chivu în Serie A

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament

După despărțirea de Sorana Cîrstea, Alexandru Țiriac o critică pe jucătoarea momentului în WTA

După despărțirea de Sorana Cîrstea, Alexandru Țiriac o critică pe jucătoarea momentului în WTA

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii



Recomandarile redactiei
Lovitură confirmată: din turul 2 preliminar, direct în faza principală Champions League!
Lovitură confirmată: din turul 2 preliminar, direct în faza principală Champions League!
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari!
Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari!
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
Ce i-a scris Jose Mourinho lui Cristi Chivu după titlul câștigat cu Inter și ce cadou i-ar putea face "The Special One"
Ce i-a scris Jose Mourinho lui Cristi Chivu după titlul câștigat cu Inter și ce cadou i-ar putea face "The Special One"
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

stirileprotv Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

stirileprotv Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

stirileprotv Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!