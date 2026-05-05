Arsenal revine în finala Champions League! Ce s-a întâmplat ultima dată când londonezii au jucat pentru trofeu

Ziariștii spanioli de la Marca au subliniat cât de dureroasă este înfrângerea aplicată de Arsenal în deplasare (0-1).

Marca a numit Liga Campionilor „blestemată”

„Blestemata Liga Campionilor” - a titrat celebra publicație spaniolă Marca, care a continuat în articol în același ton: „VISUL LUI ATLETICO S-A SFÂRȘIT! CE DURERE PENTRU OAMENII LUI SIMEONE! Un gol al lui Saka în minutul 44 îi elimină pe rojiblancos, iar Arsenal va juca în finala Ligii Campionilor”.

AS a reclamat o greșeală de arbitraj

În schimb, jurnaliștii de la AS au reclamat neacordarea unei lovituri de pedeapsă pentru Atletico Madrid.

„Atletico a fost păcălită la Londra!” - a scris AS în titlu, care a continuat astfel: „Faza penalty-ului în care a fost comis un fault de Calafiori asupra lui Griezmann, fault neacordat”.

„Atletico a ratat finala” - a titrat sec Mundo Deportivo, după care a notat: „Atletico Madrid a încercat până la final, bazându-se mai mult pe inimă decât pe strategie, dar Arsenal a arătat de ce are cea mai bună defensivă din Europa, dovedindu-se incredibil de solidă în apărare și devenind prima finalistă a Ligii Campionilor 2025-26. Simeone a fost la un pas de a treia sa finală în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa”.

Arsenal va înfrunta în finala Ligii Campionilor câștigătoarea dublei manșe dintre PSG și Bayern Munchen. Returul din Germania se va disputa azi, de la 22:00, după ce parizienii s-au impus acasă cu 5-4.