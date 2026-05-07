Imaginea a fost surprinsă și de celebrul jurnalist Fabrizio Romano, care a distribuit-o pe contul său de X, unde fanii și-au exprimat regretul pentru durerea lui Kane.

Kane a marcat golul egalizator pentru Bayern în minutul 90+4, însă nu a fost suficient pentru a trimite meciul în prelungiri. Atacantul englez a început efectiv să plângă.

La finalul confruntării din manșa secundă, golgheterul bavarezilor, Harry Kane (32 de ani), a fost extrem de afectat de ratarea finalei UCL.

Kane: „Am avut suficiente ocazii astăzi să ajungem în finală”

După meci, atacantul a recunoscut că rezultatul e greu de acceptat, în contextul în care echipa sa a avut mai multe ocazii de a marca.

„E greu. Am avut suficiente ocazii astăzi să ajungem în finală. Acum, atenția mea este concentrată pe finala Cupei Germaniei. Avem șansa să câștigăm dubla. PSG este ușor favorită în finală cu Arsenal” - au fost cuvintele lui Harry Kane, conform bulinews.com.