Liga Campionilor, ediția 2025-2026, a ajuns în faza ”careului de ași”! PSG, campioana în exercițiu, Bayern Munchen, Atletico Madrid și Arsenal sunt echipele care își dispută marele trofeu.

Prima partidă din penultimul act al întrecerii este cea dintre Paris Saint-Germain și Bayern Munchen, care se întâlnesc în meciul tur din prima semifinală marți (28 aprilie). Apoi, miercuri, Atletico Madrid și Arsenal vor juca în a doua semifinală a Ligii Campionilor.

PSG va trece cu 3-1 de Bayern Munchen, crede Emmanuel Macron

Suporter al fotbalului, Emmanuel Macron va urmări partida dintre PSG și campioana Germaniei, sperând că formația pariziană va avea câștig de cauză. Deși este fan al formației Marseille, președintele Franței își dorește ca PSG să se califice în finală, după care să câștige competiția indiferent cu cine ar juca.

Macron a oferit și scorul exact. E convins că PSG se va impune cu 3-1!

”Eu sunt suporter al echipei Olympique Marseille, dar în această seară joacă PSG. Așa că țin cu PSG. Cred că va câștiga cu 3-1.

Cât despre Champions League? Nu poți să te pronunți niciodată dinainte, dar PSG are o echipă foarte bună”, a declarat Emmanuel Macron, citat de Foot Mercato.

Luis Enrique afirmă că PSG este cea mai bună echipă din Europa

Luis Enrique a avut un discurs curajos și foarte încrezător înaintea turului semifinalei contra celor de la Bayern Munchen. A declarat că echipa pe care o pregătește este cea mai bună din Europa la ora actuală!

”Nicio echipă nu este mai puternică! Altrfel, PSG şi Bayern sunt cele mai bune echipe din Europa, chiar dacă Arsenal a avut şi ea un sezon excelent.

În ceea ce priveşte constanţa, Bayern stă puţin mai bine ca noi. Dar în ceea ce priveşte ceea ce arătăm, nu există o echipă mai puternică decât noi. După ce am ratat Top 8.

Toată lumea este pregătită şi voi proceda ca de obicei pentru a alege. Dar atenţie, vom avea nevoie de toţi jucătorii disponibili şi, în acest sens, cred că suntem pregătiţi”, a spus Enrique.