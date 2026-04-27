Surpriza UEFA pentru Kyros Vassaras! Ce rol a primit șeful CCA la semifinala Atletico - Arsenal

Vassaras, în vârstă de 60 de ani, va îndeplini rolul de observator de arbitri pe stadionul „Metropolitano” din Madrid. Partida din penultimul act al competiției este programată miercuri, 29 aprilie, începând cu ora 22:00.

O brigadă integral olandeză la Madrid

Meciul de pe arena din capitala Spaniei va fi condus la centru de Danny Makkelie. Acesta va fi ajutat de asistenții Hessel Steegstra și Jan de Vries, în timp ce al patrulea oficial va fi Serdar Gozubuyuk. Responsabilitatea analizei video le revine lui Dennis Johan Higler și asistentului Pol van Boekel. Toți membrii brigăzii provin din Olanda și vor fi monitorizați de Vassaras . Delegatul UEFA desemnat pentru acest joc este Artur Azaran, din Armenia.