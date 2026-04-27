Surpriza UEFA pentru Kyros Vassaras! Ce rol a primit șeful CCA la semifinala Atletico - Arsenal

Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a fost delegat de forul european la prima manșă a semifinalei de Liga Campionilor dintre Atletico Madrid și Arsenal.

Vassaras, în vârstă de 60 de ani, va îndeplini rolul de observator de arbitri pe stadionul „Metropolitano” din Madrid. Partida din penultimul act al competiției este programată miercuri, 29 aprilie, începând cu ora 22:00.

O brigadă integral olandeză la Madrid

Meciul de pe arena din capitala Spaniei va fi condus la centru de Danny Makkelie. Acesta va fi ajutat de asistenții Hessel Steegstra și Jan de Vries, în timp ce al patrulea oficial va fi Serdar Gozubuyuk. Responsabilitatea analizei video le revine lui Dennis Johan Higler și asistentului Pol van Boekel. Toți membrii brigăzii provin din Olanda și vor fi monitorizați de Vassaras . Delegatul UEFA desemnat pentru acest joc este Artur Azaran, din Armenia.

Kyros Vassaras conduce arbitrajul românesc din 2014, fiind o prezență discretă în spațiul public. Fostul arbitru grec s-a retras din activitate în 2009, după ce a oficiat la turnee importante precum Campionatul Mondial din 2002 sau Euro 2008. Potrivit uzanțelor, acesta iese public doar pentru a explica faze controversate sau la evenimente oficiale ale cluburilor.

Returul dintre gruparea londoneză și echipa pregătită de Diego Simeone se va disputa marți, 5 mai. În cealaltă semifinală a competiției se înfruntă Bayern Munchen și PSG. Finala ediției actuale este programată pe 30 mai, pe stadionul Pușkaș Arena din Budapesta.

