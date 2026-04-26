Performanță colosală pentru istoria omenirii, la Maratonul de la Londra: rezultatul face înconjurul lumii!

„Le-am omorât!” Evelina Eriksson jubilează după ce CSM București s-a calificat în Final Four

Jurnaliștii danezi de la Avisen Danmark au explicat că la Esbjerg nu a funcționat nimic împotriva „tigroaicelor”, a căror ofensivă nu a putut fi oprită niciodată în meciul disputat astăzi.

Verdictul presei din Danemarca după CSM București - Esbjerg 37-27

„După un început prost de meci, Henny Reistad a marcat și a început vânatul româncelor. Numai că a fost o vânătoare lentă. Esbjerg nu a fost în stare să găsească soluții la poarta adversă.

Lucrurile au început să se lege abia când Esbjerg a început să joace șapte contra șase, dar în apărare echipa nu a reușit niciodată să găsească un mod prin care să le oprească pe bucureștence, împinse de la spate de un public pasional.

În trecut, Esbjerg mai reușise să revină din situații aproape fără speranță, dar duminică efectiv nu a mers nimic. În special apărării i-a lipsit ferocitatea.

În final, jucătoarele de la Esbjerg și-au pierdut curajul, iar adversarele au sărbătorit revenirea în Final Four”, au notat jurnaliștii danezi de la Avisen Danmark, într-un material titrat „Esbjerg s-a prăbușit în România”.

CSM București, în Final Four după o pauză de opt ani

CSM București a reușit să se califice în Final Four, în Liga Campionilor la handbal feminin, după o pauză de opt ani. „Tigroaicele” le-au învins pe danezele de la Esbjerg în returul disputat la Sala Polivalentă din București cu scorul de 37-27 (19-14), după ce în tur au cedat cu 25-26.

Portarul Evelina Eriksson a fost numită cea mai bună jucătoare a meciului, cu un procentaj de 34,1% al paradelor (14 din 41).

Intervențiile miraculoase ale suedezei au contribuit decisiv la succesul handbalistelor de la CSM București în fața danezelor de la Esbjerg.

Principalele marcatoare

Pentru CSM București principalele marcatoare au fost Elizabeth Omoregie (6 goluri), Trine Ostergaard (6 goluri), Valeriia Maslova (5 goluri) și Crina Pintea (5 goluri). Au mai înscris câte 4 goluri Djurdjina Jaukovic, Emma Friis și Tatjana Brnovic.

De la Esbjerg au punctat cel mai mult Elin Hansson (6 goluri), Henny Reistad (6 goluri), Kathrine Heindahl (4 goluri) și Sarah Dekker (4 goluri).

CSM București a mai fost prezentă în Final Four-ul Ligii Campionilor în 2016, 2017 și 2018. În ediția curentă au mai obținut biletele pentru careul de ași Gyor (Ungaria) și Metz (Franța). Final Four-ul se va disputa pe MVM Dome din Budapesta.